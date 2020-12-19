عروض العثيم الأسبوعية خصومات خيالية تصل ل 60%

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية تنشط عروض هايبر العثيم داخل المملكة العربية السعودية في عدة صور منها الهايبر ماركت والسوبر ماركت والأركان، وتعمل شركة عبدالله العثيم على نشر فروعها بمختلف الصور السابقة لتغطي كافة احتياجات عملائها ومتسَوقيها، مع توفير جميع المعروضات بأحدث الإصدارات التي تلبي أذواق الجميع، لذلك عروض أَسواق العثيم من أكثر الأسواق التكاملية بالمملكة العربية السعودية. عروض العثيم الأسبوعية عروض العثيم على شاشات التلفاز الذكية : خصومات العثيم الصنف جهاز تلفاز من إنتاج شركة توشيبا شاشة ألْ أيِ دي بحجم 32 إنش، ثمن التلفاز الحالي(499)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تخفيضات العثيم الصنف جهاز تلفاز من إنتاج شركة أورِينو شاشة ألْ أيِ دي بحجم 40 إنش، ثمن التلفاز الحالي (699)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف جهاز تلفاز من إنتاج شركة أرو شاشة ألْ أيِ دي بحجم 65 إنش، بدقة فور كيه، فو إتش دي 1080، ثمن التلفاز الحالي(1599)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف جهاز تلفاز من إنتاج شركة أرو شاشة ألْ أيِ دي بحجم 50 إنش، ثمن التلفاز الحالي(949)ريال سعودي فقط، بدقة فور كيه، فول إتش دي 1080، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. عروض العثيم على الجوالات تخفيضات العثيم الصنف جوال ذكي من إنتاج شركة هواوي، إصدار 9 إكس لايت، سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت، شاشة بحجم 6.5 إنش، سعة الرامات أربعة جيجابايت، ثمن الهاتف الحالي(735)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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