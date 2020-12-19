عروض مكتبة جرير على أجهزة الكمبيوتر بأقل الأسعار خصم يصل ل 40%

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عمر شويل - جدة عروض مكتبات جرير بداية موسم الامتحانات لمختلف السنين الدراسية بتوفيرها مجموعة مميزة من أجهزة الكمبيوتر اللوحي التي تساعد الطلاب على التحصيل العلمي الحيد وتسهل عليهم الدراسة والتوصيل لشرح وافي لكافة المناهج الدراسية، توجد هذه الأجهزة بمختلف أحجام الشاشات وسِعة الذاكرة الداخلية والألوان وأحدث الإصدارات وأرقى الموديلات، بالإضافة لتوفير عروض على الأجهزة بأسعار تنافسية. عروض مكتبة جرير عروض مكتبة جرير على تابلت الكاتيل بحجم شاشة 10 إنش: الصنف جهاز كمبيوتر لوحي من إنتاج شركة الكاتيل، رقم الموديل 1T 1، مزود بخاصية واي فاي، الشاشة بحجم 10 إنش، سعة ذاكرة النظام الداخلية 32 جيجابايت، ناند فلاش، معالج نواة رباعي، اللون أسْود، نظام تشغيل أندِريود 10، الرامات بسعة أَثنين جيجابايت، دقة وضوح الكاميرا الخلفية أَثنين ميجابيكسل، دقة وضوح الكاميرا الخلفية أَثنين ميجابيكسل، ثمن التابلت الحالي(439)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. تخفيضات مكتبة جرير تخفيضات مكتبات جرير تابلت لينوفو بحجم شاشة 10 إنش : عروض جرير الأسبوعية الصنف جهاز كمبيوتر لوحي من إنتاج شركة لينوفو، رقم الموديل يوجا تاب اس 10، الجيل الرابع، الشاشة بحجم 10 إنش، سعة ذاكرة النظام الداخلية 64 جيجابايت، اي ام ام سي، معالج رباعي النواة، اللون رمادي، نظام تشغيل أندِريود 9، شريحة واحدة، مزود بخاصية واي فاي وبلوتوث، الرامات بسعة أربعة جيجابايت، دقة وضوح الكاميرا الخلفية ثمانية ميجابيكسل، دقة وضوح الكاميرا الأمامية خمسة ميجابيكسل، ثمن التابلت(1319)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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