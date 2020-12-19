عروض لولو الأسبوعية خصومات وتخفيضات هائلة تصل ل 60%

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عمر شويل - جدة عروض هايبر لولو تستمر احتفالًا بنهاية العام تستمر العروض طوال شهر ديسمبر الجاري، فقط وحصريًا داخل هايبر ماركت وسوبر ماركت وأسواق لولو بالمملكة العربية السعودية، حيث توفر كافة الإصدارات الحديثة من أرقى الهواتف الذكية، كل ذلك بأرخص الأسعار وأعلى الجودات وأحدث الموديلات، ومن أهمها ماركة أوبو المتصدرة سوق الهواتف الذكية، فسارعوا بزيارة أقرب الفروع إليكم. عروض هايبر لولو عروض لولو على جوال أوبو بذاكرة 128 جيجابايت: خصم 7٪ على هاتف ذكي من ماركة أوبو رينو فور، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، حجم الشاشة 6.4 بوصة، أو إل دي، مساحة ذاكرة النظام العشوائية ثمانية جيجابايت، نظام تشغيل أندِريود 10، دقة الكاميرا الخلفية 48 ميجابيكسل مع ثمانية ميجابيكسل مع أثْنين ميجابيكسل مع أثْنين ميجابيكسل، دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بيكسل، سعر الجهاز(1499)ريال سعودي، بدلًا من(1599)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر مائة ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عرض هايبر لولو

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تخفيضات هايبر لولو تنزيلات هايبر لولو تنزيلات عروض هايبر لولو على جوال أوبو بذاكرة 256 جيجابايت: خصم 8٪ على هاتف ذكي من ماركة أوبو رينو فور برو، الجيل الخامس، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، حجم الشاشة 6.5 بوصة، مساحة ذاكرة النظام العشوائية 12 جيجابايت، نظام تشغيل أندِريود 10، دقة الكاميرا الخلفية 48 ميجابيكسل مع 13 ميجابيكسل مع 12 ميجابيكسل، دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بيكسل، سعر الجهاز(2599) ريال سعودي، بدلًا من(2799)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر مئتان ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض هايبر لولو

تنزيلات هايبر لولو

تخفيضات هايبر لولو

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