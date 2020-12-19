نزل الآن تردد قناة عين التعليمية 1442 لمتابعة الدروس المقررة على الصفوف التعليمية

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عمر شويل - جدة تردد قناة عين التعليمية 1442، يزداد البحث حالياً عبر محرك البحث الشهير جوجل في المملكة العربية السعودية عن تردد قناة عين التعليمية التابعة لمجموعة قنوات عين، والتي أطلقتها وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية ليتابع الطلاب من خلال الدروس المقررة عليهم في الصفوف التعليمية المختلفة، ويمكن استقبال قناة عين على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من خلال ادخال التردد على جهاز الاستقبال، وهذا هذه السطور سنطلعكم عن تردد قناة عين التعليمية 1442.

قناة عين التعليمية 1442

منذ بداية جائحة فيروس كورونا وتوقف الدراسة في المدارس خصصت وزارة التربية والتعليم السعودية قناة عين لتكون هي البديل الأمثل للمدارس، حيث توفر عبر شاشتها عدد من البرامج التعليمية المختلفة لكل الصفوف بداية من “المرحلة الابتدائية والمتوسط والثانوي، وتبدأ القناة برامجها بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ظهراً، وتعاد تلك البرامج في باقي اليوم وتعتبر هذه البرامج بمثابة حصص يومية كمدارس مدتها 30 دقيقة.

تردد قناة عين التعليمية الجديد

نظراً للأهمية التي تحتلها قناة عين التعليمية بالمملكة العربية والتي أصبحت مهمة جداً للطلاب في الوقت الحالي مع بداية رفع المراجعات النهائية قبل اختبارات الترم الأول الدراسي الذي يتم من خلال منصة مدرستي، وإليكم ترددها على الأقمار المختلفة:

تردد قناة عين على النايل سات:

التردد: 11564.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 2750.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة عين على العرب سات: