أقوى عروض بنده اليوم وتنزيلات تصل الى 37% على الشاشات الذكية وأجهزة المطبخ الكهربائية مع عرض الشحن المجاني لفترة محدودة

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عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم، وتخفيضات نهاية العام من هايبر ماركت بنده داخل المملكة العربية السعودية

عروض هايبر بندة جدة وتخفيضات على منتجات شركة مونيليكس الرائدة في صناعة أجهزة المطبخ، مع العديد من تخفيضات بنده على شاشات التِليفزيون الذكية من كبري الشركات العالمية ومنها شركة فيليبس وشركة إمبكس، بمختلف الأحجام وأرقى الموديلات، فقط وحصريًا داخل أَسواق بنده في المملكة العربية السعودية، خلال فترة الاحتفالات بنهاية العام وطوال شهر ديسمبر الجاري، و نسرد منها عروض هايبر بنده بصفحة واحدة. تخفيضات بنده على منتجات مولينيكس تخفيضات بنده اليوم على قطاعة من ماركة مونيليكس 500 واط، عروض الاجهزه الكهربائيه في هايبر بنده سعر الجهاز(139)ريال سعودي، بدلاً من(195)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(56)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة في عروض هايبر بنده. تخفيضات بنده اليوم على شاشات بحجم 55 بوصة من أَسواق بنده عروض شاشات هايبر بنده تلِيفزيون ذكي من ماركة إمبكس، حجم الشاشة 55 بوصة، عروض بنده هذا الاسبوع سعر الجهاز(1199)ريال سعودي، بدلاً من(1752)ريال سعودي، تخفيضات بنده اشتريه الأنْ ووفر(553)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، هدايا و جوائز بنده التوصيل مجاني. عروض الالكترونيات في هايبر بنده تلِيفزيون ذكي من ماركة تي سي إل، مزود بنظام تشغيل أندريود، حجم الشاشة 55 بوصة، تخفيضات بنده اليوم سعر الجهاز(1399)ريال سعودي، بدلاً من(2199)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر مبلغ (800) ريال سعودي، السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة في عروض بنده اليوم، و أيضا التوصيل مجاني. عروض نهاية العام على شاشات بحجم 40 بوصة من أَسواق بنده عروض شاشات هايبر بنده تليِفزيون ذكي من ماركة فيليبس، حجم الشاشة 40 بوصة، عروض هايبر بنده هذا الاسبوع سعر الجهاز(699)ريال سعودي، بدلاً من(879)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(108)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة من بنده اليوم، والتوصيل مجاني.

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