نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة فورت نايت اقوى الالعاب تعرف علي قواعدها وكيفية اجتياز مراحله في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة فورت نايت، هي لعبة صدرت عام 2017 وأصبحت ذات شعبية عالية وتعمل على أنظمة التشغيل الأندرويد، مايكروسوفت، إكس بوكس، بلاي ستيشن 4، ويندوز، حتى تسهل الوصول إليها لكل الفئات، فقد وصل عدد اللاعبون بها أكثر من مائتي وخمسون مليون لاعب على مستوى العالم

كيفية لعب الفورت نايت

كثير من اللاعبون يعتقدون أن بعدهم عن المبارزة والحرب والاختباء وترك الآخرين ليقتلون بعضهم البعض ويبقى هو بالأخير ولكن هذا مفهوم خاطئ حيث أن تراجعه للوراء يجعله هو الأضعف ومن السهل قتله إذا وجده أخر.

قواعد لعبة فورت نايت

في البداية من الضروري لك أن تتعرف على نظام الدرع والصحة داخل اللعبة لتكون طبيب جيد لنفسك وقت الحاجة فأثناء سيرك باللعبة تحصل على العقاقير والدروع التي ستحتاجها خلال اللعب لتعالج بها نفسك حينما تحتاج لذلك، أما عن الأسلحة فقد يوجد العديد من الأسلحة داخل اللعبة ولابد من اختيار السلاح المناسب قبل البدء به، وسترى داخل اللعبة أن الألعاب مرتبة من الأقوى الى الأضعف وذلك من خلال الإضاءة التي تشع منها.

نصائح للاستمرار للوصول إلي النهاية

فلابد أن تكون متذكر جيد لهذا الترتيب أثناء اللعب، فسيكون دورك أقوى عند اختيار السلاح المناسب للمكان المناسب وعند قتلك لأحد المبارزين ضدك سيكون لديك الفرصة لاستبدال سلاحك بالأفضل منه، لا مكان للفوضى داخل الفورت نايت ولكن كثيراً مايتجاهل ذلك من اللاعبين، فقد تفرق معك الثانية أو الثانيتين أثناء اللعب لموتك أو للاستمرار حي، فهذا ما يترتب عند بدئك لعبة فورت نايت إذا كنت قد رتبت أولوياتك واستخدمت أسلحتك بمكانها أو لا