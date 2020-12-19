نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بندة والخصومات الذهبية علي المنتجات الغذائية بمناسبة نهاية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بندة والخصومات الذهبية، “شهادة مواءمة” هي ما حصلت عليه بندة في الآونة الأخيرة «الفئة الذهبية» وهي شهادة مقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهش شهادة تقدم للشركات التي تلتزم بتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفر لهم بيئة مناسبة للعمل تحت معايير معينة، وبالفعل قد حققت شركة بندة للتجزئة هذه المعايير وهذا منذ عشرون عاماً وهي توفر هذه الفرص من العمل عروض بندة عروض بندة على المأكولات المجمدة: كريزي قطع الدجاج الكبير 400 جرام 21.95 ريال سعودي لل2 علبة بدلاً من 35.90 ريال سعودي. فيليه الدجاج مغلف بالخبز الكبير 1 كيلو 25.95 ريال سعودي بدلاً من 36.95 ريال سعودي. توت مشكل الكبير 400 جرام 10.95ريال سعودي بدلاً من 18.95 ريال سعودي. كفتة عربية الكبير 300 جرام 16.95 ريال سعودي لل 2 علبة بدلاً من 25 ريال سعودي. خصومات بندة خصومات بندة على المأكولات المجمدة: الروبيان الشهي الكبير 400 جرام 21.95 ريال سعودي بدلاً من 32.95 ريال سعودي. شرائح الدجاج الشهي الكبير 320 جرام 14.95 ريال سعودي بدلاً من 21.95 ريال سعودي. برجر دجاج مغلف بالخبز 10×100 جرام 20.95 ريال سعودي بدلاً من 30.95 ريال سعودي. عرانيس ذرة الكبير 4 حبات 10.95 ريال سعودي بدلاً من 14.95 ريال سعودي. تنزيلات بندة تنزيلات بندة على المأكولات المجمدة: سمان الكبير 600 جرام 16.95 ريال سعودي بدلاً من 24.50 ريال سعودي. أنصاف صدور دجاج بدون عظم وبدون جلد برديكس 2.5 كيلو 36.95 ريال سعودي بدلاً من 59.95 ريال سعودي. بطاطس مقلية رويال 2.5 كيلو 12.95 ريال سعودي بدلاً من 19.50 ريال سعودي. بطاطس مقطعة رفيعة، حجم عائلي ماكين 2.5 كيلو 19.95 ريال سعودي بدلاً من 31.95 ريال سعودي.

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