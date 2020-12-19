نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث الترددات لقنوات الأطفال 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث الترددات القنوات الأطفال 2021، بعد تغير الكثير من الترددات في الفترة الأخيرة أصبحت معظم قنوات الأطفال الخاصة بعرض الكارتون والقنوات الإسلامية للأطفال غير متاحة وبدأ الكثير في البحث عن تلك القنوات حيث أنها تعرض العديد من البرامج الهادفة والمفيدة للأطفال بالإضافة إلى تعليمهم السلوكيات الصحيحة والعادات السلمية التي يجب على الأطفال اتباعها وتعلمهم مبادئ الدين الإسلامي بالإضافة إلي عرض العديد من القصص الدينة لذلك سوف نذكر لك عزيزي القارئ من خلال المقال جميع الترددات الجديدة الخاصة بقنوات الأطفال 2021 على القمر نايل سات.

تردد قناة سمسم للأطفال

تردد القناة على قمر نايل سات 11483 .

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي إتش.

معامل التصحيح 6/5.

إسم القناة من خلال الرسيفر سمسم..

تردد قناة أم بي سي ثري للأطفال

التردد 11470.

الاستقطاب راسي عمودي V .

معدل الترميز 27500.

معامل التصحيح 4/3.

إسم القناة على الرسيفر هو mpc3

تردد قناة كراميش

التردد 11315.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي V.

معامل التصحيح 6/5.

تردد قناة ميكي للأطفال

التردد 11526.

الاستقطاب: أفقي H .

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: آلي .

اسم القناة ميكي.

تردد قناة زووم كيدز

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد قناة سبيس تون للأطفال

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي V.

معامل التصحيح: آلي.

تردد قناة أجيال للأطفال

التردد 12149.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل التصحيح: 6/5.

تردد قناة ليبيا المرح

التردد: 11137/11257.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل التصحيح: 6/5.

تردد قناة طيور بيبي

التردد 11315/11393.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: رأسي عمودي V.

تردد قناة مودي كيدز

التردد 11603.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح 4/3.

الاستقطاب أفقي H.

تردد قناة طه للأطفال

التردد: 11315.

الاستقطاب: راسي .

معدل الترميز :27500.

معامل التصحيح: 6/5.

تردد قناة المجد للأطفال

التردد: 12226/11334.

معدل الترميز: 27500..

الاستقطاب افقي H.

معامل التصحيح: 6/5.

تردد قناة أطفال ومواهب

التردد: 11354.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V .

معامل التصحيح: 6/5.

يمكنك الآن تحميل القناة المفضلة لدي أطفالك حتى يتعلموا كل جديد كما يستمعون إلى البرامج الترفيهية ومشاهدة الكارتون لكي يشعروا بالسعادة والمرح.