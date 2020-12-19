نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ماجد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة ماجد 2021، أصبح محتوى وبرامج الأطفال من أكثر الأشياء التي تذاع على الفضائيات، ولا توجد دولة عربية لا تبث إشارة قناة للكرتون أو محتوى للأطفال الصغار، حيث أن الأطفال يشكلون عاملًا مهمًا وأساسيًا في حياتنا، وفي الآونة الأخيرة تزايد البحث عن تردد قناة ماجد للأطفال، تلك القناة المتميزة في عالم الأطفال، حيث نالت القناة على إعجاب الملايين من الأطفال في العالم العربي، وقناة ماجد هي تابعة لسلسلة قنوات أبو ظبي، وتبث القناة إشارتها من إمارة أبو ظبي الإماراتية، وتقدم القناة عدد كبير من مسلسلات الكارتون التي يعشقها الأطفال، وتدعم القناة الأطفال من سن ثلاثة أعوام وحتى سن ١٢ عامًا، وحرصا من إدارة القناة على راحة متابعيها ومحبيها، قامت بتغيير تردد القناة القديم وأعادت بث إشارة القناة مرة أخرى عبر تردد جديد حتى توفر صورة ذات إمكانية عالية وتقنية وجودة مميزة، ومن خلال هذا الموضوع سوف نوفر لكم تردد قناة ماجد، فقط تابعونا.

محتوى قناة ماجد

تقدم قناة ماجد عدد كبير ومميز من مسلسلات الكارتون الشيقة الجذابة ذات المحتوى التعليمي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

كرتون منصور.

كارتون الكسلان.

كارتون ماجد.

كارتون أمونة المزيونة.

كرتون مدرسة البنات.

كارتون كابتن كريم.

كارتون كراملة.

كرتون بن وعصام.

كل هذا بالإضافة إلى العديد من البرامج التي تقدمها قناة ماجد بشكل حصري، وتلك البرامج هى:

برنامج أنا زهرة جونيور.

برنامج أبطال الغد.

برنامج رحلة.

برنامج أرقام وألوان.

برنامج بستان المعرفة.

برنامج ربوتك.

برنامج ألوان المرح.

برنامج ريشة.

مميزات قناة ماجد

تنفرد قناة ماجد بعدد من المميزات التي تختص بها عن غيرها من باقي قنوات الأطفال الفضائية الأخرى،ومن تلك المميزات ما يلي:

تقدم عدد كبير من الأفلام والبرامج والمسلسلات الكارتونية.

قناة أطفال مجانية تمامًا.

تساعد الآباء في تربية الأطفال بأحدث الطرق.

لا تحتوى على فواصل إعلانية.

تعرض محتواها من خلال تقنية الـ Hd.

تعرض رسوم متحركة شيقة وجذابة.

تردد قناة ماجد الفضائية