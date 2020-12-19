نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تقديم طلب الطعام من هنقرستيشن الموقع ومن خلال التطبيق 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تقديم طلب الطعام من هنقرستيشن الموقع ومن خلال التطبيق 2021 يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة الخطوات التي تساعدهم على طلب الطعام عند الإحساس بالجوع وبالتالي لا يهتمون بمعرفة خطوات تسجيل الدخول إلى موقع أو تطبيق هنقرستيشن، حيث يساعد هذا التطبيق على امكانية الحصول على الطعام داخل المملكة السعودية في أسرع وقت ويقوم بعرض المطاعم المشهورة داخل المملكة السعودية والتي تصل إليك في وقت قليل، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على خطوات طلب الطعام هنقرستيشن من خلال الموقع والتطبيق.

خطوات الدخول على موقع هنقرستيشن

في الخطوة الأولى هي يتم تسجيل الدخول على موقع هنقرستيشن بعد ذلك سوف تجد أمامك الصفحة الرئيسية تقوم بتصفح المتجر ثم تقوم بالضغط على الخريطة الموجود أمامك في الموقع ثم تقوم بتحديد المطعم الذي تريده وكتابه اسمه وبياناته، بعد ذلك تقوم بتحديد الطلب بشكل كامل

وأضافته إلى السلة بعد الانتهاء من هذه الخطوات تقوم بوضع رقم الهاتف والعنوان بشكل صحيح وسوف إليك الرمز على الهاتف تكون في وضعه في المكان المحدد له ثم تقوم بتحديد طريقة الدفع عن طريق الفيزا أو الاستلام وبعد ذلك سوف يتم تأكيد بمتابعته برقم التليفون.

طلب الطعام عن طريق التطبيق

يمكنك بكل سهولة تحميل هذا التطبيق على الهواتف الذكية من خلال متجر التطبيقات حتى تتمكن من طلب الطاعة من أي مكان صغير داخل المملكة السعودية، حيث يتم تسجيل الدخول على التطبيق وتحديد المنتهى ثم تقوم بتحديد طلبه وتحدد وسيلة الدفع وتحدد مكان بالتفصيل.