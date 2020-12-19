نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده وهايبر بنده السعودية من 16 حتى 22 ديسمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على عروض بندة السعودية لهذا الأسبوع، حيث يعتبر هايبر ماركت بنده واحداً من أهم مراكز التسوق والبيع بالتجزئة والحملة داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتم تقديم الكثير من العروض تحصلون عليها بسعر مناسب أقل من الأسعار الموجودة في مراكز التسوق الأخرى، حيث تكون الخصومات موجودة على كل من الأغذية، المشروبات، والملابس ومنتجات المنزل والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، لذاك تعرف على آخر العروض في مركز بنده لتختار ما يناسب من المنتجات وتقوم بشرائها منهم. عروض بنده وهايبر بنده السعودية من 16 حتى 22 ديسمبر 2020 أولاً العروض على المنتجات الطازجة: اثنين كيلو من الموز الفلبيني الطازج بسعر 5 ريال سعودي.

360 جرام من تورتيلا الأمراء طازجة في عبوة بسعر 5 ريال سعودي.

500 جرام من الحلاوة الطحينية السادة بسعر 5 ريال سعودي.

500 جرام من جبن أبيض دوبل كريم هنغاري بسعر 5 ريال سعودي.

نصف كيلو من جبن بيضاء البقرات الثلاث بسعر 5 ريال سعودي.

نصف كيلو من زيت الزيتون الأسود الأسلامي بسعر 5 ريال سعودي.

250 جرام جبن أبيض حلواني أخوان بسعر 5 ريال سعودي.

250 جرام من الزيتون المغربي بسعر 5 ريال سعودي.

500 جرام مخلل خضار مشكل بسعر 5 ريال سعودي.

250 جرام من الليمون المغربي بسعر 5 ريال سعودي.

250 جرام من المكدوس السوري بسعر 5 ريال سعودي.

500 جرام من مربى المشمش أو الفراولة بسعر 5 ريال سعودي. ثانياً العروض على منتجات اللحوم والأسماك 450 جرام من قوانص دجاج الوطنية بسعر 5 ريال سعودي.

450 جرام من قلوب دجاج الوطنية بسعر 5 ريال سعودي.

450 جرام من كبدة دجاج الوطنية بسعر 5 ريال سعودي.

450 جرام من أجنحة دجاج التنمية بسعر 5 ريال سعودي.

كيلو من السردين المجمد بسعر 5 ريال سعودي.

كيلو من السمك المكرونة المجمد بسعر 5 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض بنده وهايبر بنده السعودية من 16 حتى 22 ديسمبر 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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