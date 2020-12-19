نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ساكو علي الساعات الذكية خصومات تصل إلي 25% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ساكو، تخفيضات هايبر ساكو داخل المملكة العربية السعودية في نهاية العام، تهتم أَسواق ساكو بكل ما يختص بالجوالات الذكية وملحقاتها، فتوفِر كافة التصميمات الرائعة والراقية من حيث التصميم وجودة الخامات المستخدمة، وأيضاً توفر العديد من قطع الاكسسوار والديكور اللازمة لكل جوال عصري أنيق، مع توفير كل ذلك بأرخص الأسعار وأفْخم الموديلات التي تناسب أذواق الجميع، فسارعوا بزيارة أقرب الفروع إليكم.

عروض ساكو

تخفيضات وتنزيلات على ساعات آبِل إصدار 5 من هايبر ماركت ساكو

جهاز ساعة ذكية من إنتاج شركة آبل الأصدار الخامس، مقاس 40 ملم، مصنوعة من خامة ألمنيوم، اللون ذهبي، سعر الجهاز(1709)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. جهاز ساعة ذكية من إنتاج شركة آبل الأصدار الخامس، اللون فضي، مقاس 44 ملم، مصنوعة من خامة ألمنيوم، سعر الجهاز (1809)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات ساكو

تخفيضات على ساعات آبِل إصدار 5 من هايبر ماركت ساكو

جهاز ساعة ذكية من إنتاج شركة آبل الأصدار الخامس، مقاس 44 ملم، اللون رمادي، مصنوعة من خامة ألمنيوم، سعر الجهاز(1809) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. جهاز ساعة ذكية من إنتاج شركة آبل الأصدار الخامس، مقاس 44 ملم، مصنوعة من خامة ألمنيوم، اللون ذهبي، بـ (1809)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات ساكو

عروض وخصومات على شاحن ساعة أبل وان إم من هايبر ماركت ساكو

شاحن مغناطيسي من إنتاج شركة أبل، متوافق مع ساعة أبل وان إم، من نوع لِيو إس بي سي، سعر (139) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات ساكو علي الأجهزة اللوحية