نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم طوال شهر ديسمبر الجاري وحتي نهاية العام خصومات تصل لـ 25% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم، تنزيلات وخصومات نهاية العام من هايبر ماركت عبد الله العثيم داخل المملكة العربية السعودية، عروض وخُصومات نهاية العام مستمرة داخل جميع فروع هايبر ماركت وأسواق العثيم داخل المملكة العربية السعودية، وذلك على الأجهزة المنزلية الكهربائية، وعلى جميع أجهزة الإلكترونيات، من هواتف ذكية بأحدث الموديلات والإصدارات، بأقل الأسعار وأنسبها للجميع، وعلى العديد من العروض الرائعة ذات التخفيضات الهائلة ، فلا تفوتكم زيارة أقرب الفروع إليكم، طوال شهر ديسمبر الجاري وحتى نهاية العام.

عروض العثيم

عروض وخصومات نهاية العام على أجهزة الأفران الكهربائية بأسُواق عبد الله العثيم

جهاز فرن كهربائي، مصدر الطاقة 220 فولت من ماركة برولاين، سعر الجهاز (313.95) ريال سعودي داخل أسواق العثيم، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات العثيم

جهاز فرن كهربائي ، سعة ٤٥ لترمن ماركة امجوي باور، سعر الجهاز (225) ريال سعودي داخل أسواق العثيم، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. جهاز فرن مايكروويف من ماركة شارب، سعة 20 لتر، سعر الجهاز (289.35) ريال سعودي داخل أسواق العثيم، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات العثيم

عروض وتخفيضات على هواتف سامسونج أي 21 أس من هايبر ماركت عبد الله العثيم