عروض اكسترا اليوم تنزيلات 40% على الشاشات الذكية سامسونج وال جي وغيرهما.. سارع قبل نفاذ الكمية

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا اليوم، وعروض نهاية العام من أَسواق اكسترا في المملكة العربية السعودية

عروض نهاية العام من أَسواق اكسترا الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، تتضمن عروض ضخمة على شاشات اكسترا بكافة أنواعها وموديلاتها، مع توافر العديد من الشركات المصنعة منها شركة سامسونج العالمية وشركة ألْ جي الرائدة، توفرها عروض اكسترا السنويه بأسعار تنافسية ومناسبة للجميع، فقط عند زيارتكم لموقع اكسترا اونلاين الإلكتروني الخاص بالمملكة العربية السعودية طوال فترة الاحتفال بنهاية العام. عروض وفرص لا تعوض من اكسترا السعودية وتخفيضات مغرية على الهواتف الذكية وشاشات التلفاز لشهر نوفمبر عروض اكسترا اليوم على شاشات اكسترا حجم 24_27 بوصة من سامسونج موجود اكسترا %37 خصم على شاشة من سامسونج 24 بوصة، شاشة ليد للألعاب، عالية الدقة 1080*1920، اللون أَسود،عروض أكسترا سعر الجهاز(438)ريال سعودي، سعر اكسترا شاشات شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض اكسترا السنويه %10 خصم على سامسونج شاشات اكسترا تلفزيون 24 بوصة منحني، عالي الدقة،عروض أكسترا سعر الجهاز(1403)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. موجود اكسترا %10 خصم اكسترا شاشات سامسونج تلفزيون 27 بوصة منحني، عالي الدقة، عروض اكسترا اليوم سعر الجهاز(1709)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض نهاية العام على شاشات اكسترا حجم 32 بوصة من سامسونج عروض أكسترا %40 خصم على شاشات اكسترا سامسونج حجم 32 بوصة مربعة، عالية الوضوح، عرض شاشات اكسترا اللون الأسود،عروض اكسترا اليوم لسعر الجهاز (2899) ريال سعودي، شامل الضريبة للقيمة المضافة.

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