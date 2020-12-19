نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى عروض”بنده”عروض طازج ب 5 ريال على اللحوم والفاكهة والخضروات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم مجموعة هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية أقوى العروض على السلع الغذائية في إطار تحقيق شعارها الدائم وهو”طازج ويابلاش” تقدم عروض ال 5 ريال على السلع الطازجة من اللحوم والفواكه والخضروات وأيضا الجبن والمخللات والحلاوة والبهارات أي كل ما يحتاجه بيتك سوف تجدينه لديهم بأجود طعم وأرخص سعر، وهذا هو هدف مجموعة شركات بنده والتي تضم أكثر من 400 سوبر ماركت وهايبر ماركت داخل حدود المملكة العربية السعودية فهي من أكبر شركات التجزئة بالمملكة وتسعى دائما إلى التميز من خلال تقديم أفضل منتج بأرخص سعر وتوفير خدمه متميزه وممتعه لعملائها من خلال توظيف ما يزيد عن 30,000 موظف على مستوى فروعها داخل أنحاء المملكة . عروض بنده على الجبن والفاكهة والخضروات الطازجة: عرض 2 كيلو موز فليبيني بسعر 5 ريال سعودي.

كيلو يوسفي مغربي بسعر 5 ريال سعودي.

2 كيلو طماطم محلي أو مغربي بسعر 5 ريال سعودي.

2 كيلو خيار محلي بسعر 5 ريال سعودي.

تورتيلا الأمراء 360 جم أو ميني 250 جم بسعر 5 ريال سعودي.

نصف كيلو حلاوة طحينية سادة الجميل بسعر 5 ريال سعودي.

نصف كيلو جبن أبيض دوبل كريم هنغاري بسعر 5 ريال سعودي. ربع كيلو طحينه ماركة الشعلة بسعر 5 ريال سعودي.

ربع كيلو حلاوة طحينية بالفستق “حلواني اخوان” بسعر 5 ريال سعودي.

نصف كيلو جبن أبيض الثلاث بقرات بسعر 5 ريال سعودي.

ربع كيلو جبن أبيض الحلواني اخوان بسعر 5 ريال سعودي.

نصف كيلو زيتون اسود أسباني العلندا بسعر 5 ريال سعودي.

ربع كيلو زيتون مغربي بسعر 5 ريال سعودي.

نصف كيلو مخلل خضار مشكل طيبة بسعر 5 ريال سعودي.

ربع كيلو ليمون مغربي بسعر 5 ريال سعودي.

ربع كيلو مكدوس سوري بسعر 5 ريال سعودي.

مربى المشمش/الفراولة/التين الزواده بسعر 5 ريال سعودي.

ربع كيلو شيبه فشطه الطيب الطازجة بسعر 5 ريال سعودي عروض اللحوم والأسماك: ربع كيلو لحم بقري قطع بالعظم بسعر 5 ريال سعودي.

450 جرام قوانص دجاج الوطنية بسعر 5 ريال سعودي.

450 جرام كبد دجاج الوطنية بسعر 5 ريال سعودي.

450 جرام قلوب دجاج الوطنية بسعر 5 ريال سعودي.

450 جرام أجنحة دجاج التنمية بسعر 5 ريال سعودي.

كيلو سمك سردين بسعر 5 ريال سعودي.

كيلو سمك مكرونة بسعر 5 ريال سعودي.

كيلو كابوريا بسعر 5 ريال سعودي. وهذه العروض ساريه في جميع السوبر ماركات والهيئات التابعة لشركة بنده على مستوى محافظات المملكة العربية السعودية، وهي تمثل أفضل العروض للسلع الطازجة وفي متناول يد الجميع، أي مهما كانت ميزانيتك بسيطه سوف تستطيع شراع كل ما تشتهيه نفسك بأقل الأسعار.

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