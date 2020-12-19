نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صور كورنيش الصحراء طبيعة فريدة ومياه جارية طوال العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة صور كورنيش الصحراء طبيعة فريدة ومياه جارية طوال العام، يعتبر وادي حنيفة يتواجد شمال غرب العاصمة الرياض من ناحية الجنوب الشرقي ويعتبر متنزه طبيعي من الأماكن النادر تواجدها ويوجد فيه الكثير من الماء في وسط الصحراء طوال العام، بجانب تواجد الأشجار والأعشاب المميزة والجميلة ولها شكل مميز مع تواجد بساتين النخيل المعمرة ويوجد حولها الطيور المهاجرة والمحلية.

صور كورنيش الصحراء

وله منظر رائع ومميز وفريد حيث يحب الكثير من الأشخاص مشاهده المناظر الخلابة والأثرية والطبيعية بدون تدخل الإنسان في بنائها، لهذا يهتم الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة السعودية وكذلك السياح الأجانب مشاهدة هذه الأماكن الجميلة على أطراف الوادي والتي تكون ممتدة عشرات الكيلومترات والذي يجمع بين طبيعة البر وجريان الماء.

وهذا يوضح الجهد الكبير الذي يتم بذله للعمل على تطوير الرياض من قبل الجهات المعينة والتي تعمل بشكل دائم إلى تحويل الوادي إلى أماكن متنزها للاستمتاع بجميع المناظر الطبيعية الموجودة فيها، خاصة أن العديد من الزوار لا يهتمون بالنظافة ورمي القمامة بجانب إشعال النار في الأماكن الغير مخصص.

التأهيل البيئي لوادي حنيفة

يعتبر مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة حصل على الكثير من الجوائز العالمية وبالتالي يتساءل الجميع كيف يمكن تحويل وادي حنيفة إلى وجهة سياحية ترفيهية سعودية تساعد بشكل كبير على دعم الاقتصاد الوطني، لهذا سوف نعرض لكم من خلال مقال اليوم صور كورنيش الصحراء بأجمل المناظر الطبيعية الخلابة والمياه الجارية التي تتواجد طوال العام.

أجمل صور كورنيش الصحراء