نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التردد الجديد لقنوات القرآن الكريم 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التردد الجديد لقنوات القرآن الكريم، مع بداية كل عام ميلادي جديد بعض قنوات التلفاز تتوقف عن بثها التليفزيوني نتيجة لتغير تردد القناة، لذلك نقدم ترددات جميع قنوات القرآن الكريم لعام 2021. تردد قناة القرآن الكريم السعودية القمر الصناعي: نايل سات Nile sat.

اسم القناة: Saudia Qur’an.

تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾. تردد قناة تايم قرآن القمر الصناعي: نايل سات Nile sat.

اسم القناة: Time Qur’an.

تردد القناة: 11603.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾. تردد قناة القرآن الكريم الحرم المكي القمر الصناعي: عرب سات Arab sat.

اسم القناة: Saudia Qur’an.

تردد القناة: 12015.

الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾. تردد قناة القرآن الكريم القمر الصناعي: Hot bird هوت بيرد.

اسم القناة: Saudia Qur’an.

تردد القناة: 12654.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚. تردد قناة مصر قرآن كريم القمر الصناعي: نايل سات Nile sat.

اسم القناة: Misr Quran.

تردد القناة: 10853.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚. تردد قناة المجد للعرب سات اسم القناة: Al-Majd TV.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12475.

الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾. تردد قناة العفاسي اسم القناة: Afasi TV.

القمر الصناعي: نايل سات Nile sat.

التردد: 10977، 10727، 107558.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ بالترتيب للترددات: ¾، ⅚، ¾. تردد قناة المجد للنايل سات اسم القناة: Al-Majd TV.

القمر الصناعي: نايل سات Nile sat.

تردد القناة: 12054.

الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾. تردد قناة عبد الباسط الجديدة القمر الصناعي: نايل سات Nile sat.

تردد القناة: 11179.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

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