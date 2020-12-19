شرب الماء بالليمون كل يوم صباحًا ما تأثيره

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عمر شويل - جدة تأثير شرب الماء بالليمون كل يوم صباحًا، هناك بعض العادات الصحية عند التعود على القيام بها فإننا بذلك نزيد من مقاومة الجسم للكثير من الأمراض الخطيرة، وكذلك تقليل أعراض بعض الحالات المرضية، فمثلًا التعود على شرب كوب ماء دافئ بالليمون في الصباح كل يوم لهو عادة صحية موفقة في الحفاظ على أعضاء الجسم الحيوية، وخاصة أمراض المعدة والجهاز الهضمي، فوفقًا للكثير من الآراء الطبية فوائد شرب الماء بالليمون كل يوم هي عادة صحية توفر الكثير من الأهمية للجسم.

تأثير شرب الماء الدافئ بالليمون على الجهاز الهضمي

تقول الدكتورة يكتيرينا يانغ المتخصصة بأمراض الغدد الصماء، للأفراد الذين يواجهون مشكلة في انخفاض درجة حموضة عصير المعدة، يمكنهم الاستفادة من شرب عصير الليمون الدافئ في الصباح يوميًا، وتنصح هؤلاء الأفراد بشرب عصير الليمون بماء دافئ لا الماء البارد أو المثلج، ويمكن تغيير الليمون واستبداله إما بعصير فاكهة جريب فروت أو بواسطة خل الرمان، حيث يتم وضع ملعقة حتى ملعقتين من العصير في الماء الدافئ.

تحذيرات شرب الماء الدافئ بالليمون

بالرغم من فوائد عصير الليمون بماء دافئ على الجسم، إلا أن هناك بعض الفئات يمنع عليهم تناول ذلك المشروب أو على الأقل التعود عليه بشكل مستمر لأنه قد يسبب مضاعفات نحن في غنى عنها، وهؤلاء الأفراد مثل:

مرضى تقرحات المعدة.

المصابون بالتهابات الأمعاء أو التهابات المعدة.

قرحة الأثنى عشر.

وكذلك قد يؤثر كثرة شرب عصير الليمون إلى تآكل طبقة مينا الأسنان التي تقوم بحمايتها، والسبيل الوحيد لتجنب ذلك هو استخدام قصبة شرب العصير أثناء شرب عصير الليمون.

تحضير مشروب الماء الدافئ والليمون

قبل البدء في تناول الطعام بنصف ساعة على الأقل يتم تناول المشروب، وهو عبارة عن ملعقة أو ملعقتين بحجم صغير من عصير الليمون، مضاف لكوب كامل من الماء الدافئ وليس الساخن وتقليبهم معًا، ويقوم هذا المشروب بدوره في جعل خلايا المعدة قادرة على إفراز المزيد من حمض الهيدروكلوريك الهام لتحفيز المعدة على هضم الطعام وينظم امتصاص الطعام بالمعدة.