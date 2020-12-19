نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ساكو السعودية وأقوى التخفيضات على مستلزمات المنزل حتى 2 يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمتعوا بأقوى التخفيضات في عروض ساكو السعودية على مستلزمات المنزل، وأفضل قطع الآثاث التي تجمل المنزل والحديقة، بتصميمات مميزة وأشكال تزيد من جمال منزلك، وكل ذلك وأكثر تجدونه في تخفيضات ساكو السعودية التي تستمر حتى يوم 2 يناير 2021.

عروض ساكو السعودية وأقوى التخفيضات

يُمكنكم الحصول على طقم جلوس أنيق للغاية، ووضعه في حديقة المنزل لتجميل الحديقة والتمتع بالهواء النقي بأسعار رائعة فقط في ساكو، بالإضافة إلى إمكانية تقسيط الأسعار على مدة معينة، وفيما يلي نعرض لكم أفضل العروض.

طقم جلوس للحديقة باللون الأسود وتصميم مختلف، مكون من كنبة، مقعدين، طاولة، بسعر 699 ريال سعودي بدلًا من 1019 ريال سعودي.

طقم جلوس مناسب للحديقة، مكون من كنبة، مقعدين، طاولة، بسعر 999 ريال سعودي.

طقم جلوس للحديقة مكون من كنبة تكفي لثلاثة أفراد، بالإضافة إلى مقعدين وطاولة، وكل ذلك بسعر 2499 ريال سعودي بدلًا من 2999 ريال سعودي.

طقم جلوس بتصميم بسيط وأنيق مناسب للحديقة، مكون من كنبة تكفي فردين، بالإضافة إلى مقعدين وطاولة، بسعر 3999 ريال سعودي.

عروض ساكو على مظلات الحديقة وخصومات كبرى

تعرفوا على أقوى تخفيضات 2020، وعروض مظلات الحديقة بأشكال ومواصفات مختلفة نعرضها لكم فيما يلي:

مظلة للحديقة مزود بناموسية أيضًا، مقاس 3x3x2.54 متر، بسعر 999 ريال سعودي.

مظلة مزودة بقاعدة من الرخام، مقاس 3×3 متر، بسعر 1299 ريال سعودي.

مظلة للحديقة مقاس 2.95×2.20×2.20 متر، بالإضافة إلى طقم جلوس، وكلاهما بتصميمات متناسقة مع بعضهما البعض، تكفي حتى 8 أفراد، بسعر 3599 ريال سعودي.

مظلة للحديقة مزودة بمقاعد وستائر، تكفي حتى 10 أفراد، بسعر 5999 ريال سعودي.

عروض وحدات التخزين

تمتعوا بأقوى عروض مستلزمات المنزل في ساكو، وبادروا بالحصول على وحدات التخزين، التي لا غنى عنها في المنزل؛ لتنظيم وترتيب وتخزين الأشياء.