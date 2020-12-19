نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قوائم عروض وتصفيات هايبر بندة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قوائم عروض هايبر بندة، يقدم هايبر بندة لفرع الرياض ليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2020 الأسبوعية 16 ديسمبر 2020 الموافق 1 جمادى الأول 1442 أفضل العروض الحصرية للتوفير في شركة بندة الأقوى اليوم الموافق 16 – 12 – 2020، عروض التخفيضات الأسبوعية الكبرى في موقع عروض ماركت فيما يلي: جبن قليل الدسم تشيزا لاند، جبنة موزاريلا البقرات الثلاث، زبدة غير مملحة، كيك الغابة السوداء، بسبوسة، بسكويت مصري طويل، لبنة تركية بريزيدن أولكر، خضار مشكل السنبلة، بيتزا، كريمة الخفق أو الطبخ نادك، جبنة موزاريلا البقرات الثلاث، خضار داري، ناجت الدجاج، رقائق السبرينج رول السنبلة، لبنة تركية ماركة بينار، قشطة طازج بدر، جبنة من ماركة فريكو، جبنة فيتا بيضاء كاملة الدسم من ماركة المراعي، جبنة فيتا السعودية، جبن أبيض دوبل كريم هنغاري، وفي هذا المقال ستجدون العروض والأسعار بالتفصيل.

عروض وأسعار هايبر بندة

2 كيلو جرام من الموز الفلبيني بسعر 5 ريال سعودي، تورتيلا الأمراء 250-360 جرام بسعر 5 ريال سعودي، جبن أبيض دوبل كريم هنغاري 500 بسعر 5 ريال سعودي، حلاوة طحينية سادة الجميل 500 جرام بسعر 5 ريال سعودي، كيلو جرام من معجون التمر المحلي تمارا بسعر 5 ريال سعودي، سكري محلي تمارا 500 جرام بسعر 5 ريال سعودي، كزبرة مطحونة 250 جرام بسعر 5 ريال سعودي، كيلو جرام من الذرة بسعر 5 ريال سعودي، فلفل أسود مطحون 250 جرام بسعر 5 ريال سعودي، طحينة ماركة الشعلة 250 جرام بسعر 5 ريال سعودي، حلواني أخوان حلاوة طحينية بالفستق 250 جرام بسعر 5 ريال سعودي، جبن أبيض حلواني إخوان 250 جرام بسعر 5 ريال سعودي، ليمون مخلل مغربي 250 جرام بسعر 5 ريال سعودي، مكدوس سوري 250 جرام بسعر 5 ريال سعودي، قوانص دجاج الوطنية 450 جرام بسعر 5 ريال بدلًا من 7.25 ريال سعودي، قلوب دجاج الوطنية 450 جرام بسعر 5 ريال سعودي بدلًا من 7.25 ريال سعودي، كبد دجاج الوطنية 450 جرام بسعر 5 ريال سعودي بدلًا من 7.25 ريال سعودي، كيلو جرام من السردين بسعر 5 ريال سعودي، كيلو جرام من سمك المكرونة بسعر 5 ريال سعودي، أجنحة دجاج التنمية 450 جرام بسعر 5 ريال سعودي، بسكويت مصري 250 جرام بسعر 5 ريال سعودي.