نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الألكترونيات بنده و هايبر بنده الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الألكترونيات بنده ، عروض الألكترونيات من هايبر بنده و بنده تحتوي على مجموعة كبيرة من الهواتف و الشاشات بأسعار رائعة، أبل أس إي 128 جيجا 3 جيجا رام بسعر 1999 ريال بدلا من 2199 ريال، أبل أيفون 12 128 جيجا بسعر 3999 ريال، لينوفو أي 7 32 جيجا شريحتين أتصال 4G بسعر 335 ريال، لينوفو أي 8 64 جيجا بسعر 489 ريال بدلا من 699 ريال، الكاتيل 1 اس إي 64 جيجا بسعر 419 ريال بدلا من 439 ريال، أونور 10 أكس لايت 128 جيجا بسعر 769 ريال، هواوي واي 8 بي 128 جيجا بسعر 799 ريال بدلا من 930 ريال، هواوي واي 5 (2019) 128 جيجا بسعر 359 ريال بدلا من 439 ريال، سامسونج أي 21 أس 128 جيجا بسعر 849 ريال.

عروض هايبر بنده اليوم

عروض الألكترونيات بنده ، تلفزيون دورا 65 بوصة بسعر 2099 ريال بدلا من 2699 ريال، تلفزيون توشيبا 58 بوصة بسعر 1749 ريال بدلا من 2199 ريال، تلفزيون تي سي إل 50 بوصة بسعر 1199 ريال بدلا من 1899 ريال، تلفزيون توشيبا 43 بوصة بسعر 799 ريال بدلا من 1204 ريال، تلفزيون تي سي إل 32 بوصة بسعر 449 ريال بدلا من 657 ريال، تلفزيون أندرويد شارب 42 بوصة بسعر 1099 ريال بدلا من 1299 ريال، ريسيفر ميني نادكو بسعر 65 ريال بدلا من 87 ريال، تلفزيون سكاي وورث 65 بوصة بسعر 2250 ريال بدلا من 3066 ريال.

تخفيضات هايبر بنده

أبل أيباد 8 واي فاي 32 جيجا بسعر 1675 ريال بدلا من 1899 ريال، تابلت لينوفو إم 8 بسعر 575 ريال بدلا من 659 ريال، طابعة كانون بسعر 95 ريال بدلا من 139 ريال، كرت ذاكرة كنجستون 32 جيجا بسعر 35 ريال بدلا من 45 ريال 64 جيجا بسعر 45 ريال بدلا من 57 ريال 128 جيجا بسعر 85 ريال بدلا من 119 ريال، اسورة رياضية شياومي مي 5 بسعر 149 ريال بدلا من 189 ريال، سماعة لاسلكية جبرا 2 بسعر 49 ريال بدلا من 198 ريال، سماعة بلوتوث إمبكس بسعر 125 ريال بدلا من 159 ريال.

أجدد عروض هايبر بنده

قلاية بدون زيت كولين 2 لتر بسعر 155 ريال بدلا من 265 ريال، قلاية تيفال بدون زيت بسعر 349 ريال بدلا من 659 ريال، مكنسة كهربائية جيباس بسعر 115 ريال بدلا 165 ريال، مايكروويف كليك أون بسعر 189 ريال بدلا من 295 ريال، سماعات أبل اير بودس برو بسعر 879 ريال بدلا من 999 ريال، سماعات أبل اير بودس 1 شاحن عادي بسعر 579 ريال بدلا من 879 ريال.