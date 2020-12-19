نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم من 16 ديسمبر حتى 22 ديسمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز عروض العثيم هذا الأسبوع بأقوى الخصومات على جميع منتجاتها والتي هي عبارة عن جميع أنواع الأجهزة الكهربائية مثل فرن أي تي سي كهربائي، وميكرويف هومر كهربائية، وغلاية كهربائية كولين، وصانع طعام جيباس، ومقلاة امجوي كهربائية، ومغلاة بطاطس بانبكس، وقدر بانكس لطهي الأرز، وبطانية راشبل نفرين، ومغلاه رويال فورد، وطقم قدر فالبرو، وطقم قدر سويت هوم غير لاصق، وقدر ضغط لامبرت، وترموس ريجال، وترموس رويال فورد، ومنقل شواء وسط، وفحم كوكو لوكو، وكرسي رحلات مع طاولة، وشنطة رحلات وسط، وفحم المدينة الممتاز، وشنطة بارا جون ترولي، وشاشة توشيبا ال أي دي.

عروض العثيم الأسبوعية

تحتوي عروض العثيم علي تخفيضات هذه الفترة علي منتجاتها والتي هي تتكون من جميع أنواع العناية بالشعر والبشرة مثل زيت شعر دابر املا وسائل هيمالا صبار وحليب، وشامبو غارنيه أطفال مشمش، ومرطب شفاه الفازلين أصلي، ومزيل عرق ماء خوخ رول، وصبغة شعر كولستون، ومزيل شعر فيت حساس، وكريم جليسرين أصلي، وشامبو هيداند شوادر انتعاش، وسائل استحمام سنوفا لمسة الأناقة، وملين نولين انتعاش الربيع، وصابون إكسترا وايت بودرة، وشامبو نونو أطفال، ومطهر ديتول، ومنظف سوبر جل العملاق، وصابون صحون فلاش ليمون، ويوجد أيضا خصومات على جميع منتجاتها من المنظفات وغير ذلك.

مناديل وجه نورس 16.95 ريال.

اسباكيتي فودي 9.95 ريال.

مرقة دجاج ماجي 11.95 ريال.

دجاج دو مجمد 98.95 ريال.

لحم غنم روماني بالعضم 39.95 ريال.

لحم عجل بلدي بالعضم 32.95 ريال.

لحم عجل بلدي بدون عضم 42.95 ريال.

لحم حاشي طازج بدون عضم 33.95 ريال.

لحم غنم سواكني بالعضم 43.95 ريال.

لحم خروف بربري بالعضم 50.95 ريال.

لحم رفيدي بالعضم 53.95 ريال.

تمر سيافا سكري مكبوس 9.95 ريال.

تمر جالكسي 34.95 ريال.

تمر انتاج النخيل رطب سكري 10.95 ريال.

تمر خلاص القصيم 11.95 ريال.

باذنجان اسود رومي وسط 2.25 ريال.

فلفل اخضر حار 3.45 ريال.

كيوي 7.45 ريال.

عنب اسود 7.45 ريال.