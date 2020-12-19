نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن أحدث تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 لمتابعة أجدد الاغاني والاناشيد الدينية على القمر نايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021، تحرص الكثير من الأمهات على متابعة أطفالها لكل ما تعرضه قناة طيور الجنة الجديد عبر شاشتها، حيث أنها تعرض محتوى هادف تعليمي وإسلامي وترفيهي وتطمئن الأمهات عل أطفالها عند متابعة كل ما تعرضه قناة طيور الجنة حيث تختار البرامج والأغاني التي تتناسب مع كل الأعمار وخالية من أي مشاهد أو ألفاظ خارجة، والآن إليكم أحدث تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 على القمر نايل سات وعرب سات.

تردد قناة طيور الجنة

تعتبر قناة طيور الجنة من أهم وأبرز القنوات العربية المتخصصة في عرض محتوى للأطفال، وانطلقت في عام 2008 لتكون هي القناة الأولى التي تقدم محتوى غنائي وأناشيد للأطفال، وهي مملوكة لرجل الأعمال خالد مقداد والذي يعمل في القناة وهو وعائلته المكونة من “الوليد مقداد والمعتصم بالله وجنا وإياد وجنا مقداد وزجته مروة حماد”.

أحدث تردد قناة طيور الجنة 2021

يمكن استقبال قناة طيور الجنة الفضائية للأطفال للاستمتاع بكل ما تقدمه القناة من برامج وأغاني وأناشيد مذهلة، وإليكم ترددها على النايل سات والعرب سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11315.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

برامج قناة طيور الجنة

تعرض قناة الجنة عبر شاشتها محتوى مختلف بتنوع بين الأغاني والأناشيد الدينية والبرامج المختلفة وكلها تعلم الأطفال المبادئ والقيم والصفات الحسنة واتباه السلوكيات الصحيحة، كما تقدم مجموعة من البرامج المختلفة ومنها “برنامج طيور الجنة، برنامج خطاوي السيلاوي، برنامج بيت الحج، برنامج اسم ومعنى، برنامج جنغل، برنامج صوتك كنز”