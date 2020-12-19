كيفية كي الملابس الجلدية في المنزل

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عمر شويل - جدة كيفية كي الملابس الجلدية، تعد الملابس الجلدية هي أهم أنواع الملابس التي يتم ارتداؤها في فصل الشتاء حيث أنها تقوم بامتصاص أشعة الشمس وتعطي الجسم التدفئة اللازمة، ولكن من أكثر المشكلات التي تقابل أي شخص يؤدي ارتداء الملابس الجلدية هو عند الاحتفاظ بهذه الملابس من العام إلى العام فتكون عرضة إلى التجعد مشكلة الكي، ومن المعروف أن الملابس الجلدية قد تتأثر بالحرارة عند كيها.

كيفية كي الملابس الجلدية

تعتبر المكواة هي أهم الطرق التقليدية والقديمة التي يتم عن طريقها فرد الملابس في العموم عن طريق تعريضها لدرجة الحرارة، وتصبح في غضون ثواني معدودة مفرودة وجاهزة، أما بالنسبة للملابس الجلدية فهناك عدة طرق يمكن عن طريقها أن يتم فرد الملابس ومنها ما يلي:

الكي باستخدام قطعة قماش

يتم كي الملابس الجلدية عن طريق استخدام قطعة من القماش على أن يتم وضع الملابس الجلدية في البداية وفردها على طاولة طويلة ثم يتم تشغيل المكواة وتوصيلها في التيار الكهربائي على أقل درجة حرارة فقط للتدفئة ثم يوضع فوق القطعة الجلدية هو قماش تكون مصنوعة من القطن وتمرر فوقها المكواة وحتى يتم فرد قطعة القماش الجلدية.

الكي بالكتب

يتم فرد الملابس الجلدية باستخدام الكتب وذلك عن طريق وضع الملابس الجلدية في البداية وفردها على طاولة طويلة ثم يتم تشغيل المكواة وتوصيلها في التيار الكهربائي على أقل درجة حرارة فقط للتدفئة ثم يوضع فوقها مجموعة من الكتب الثقيلة في الحجم وتترك عليها لمدة عدة ساعات.

الكي باستخدام الكحول

يمكن كي الملابس عن طريق استخدام الكحول ولكن يجب أن يتم ذلك بعناية وحرص، فيتم وضع كمية من الكحول على قطعة من القماش القطني ويترك لكي يتشرب تمامًا بعدها تمرر تلك قطعة القماش على القطعة الجلدية المراد كيها، وتترك لمدة لا تزيد عن الساعة وسوف نلاحظ أن التجاعيد إختفت من الملابس الجلدية.

الكي باستخدام البخار

يتم وضع القطعة الجلدية داخل الحمام في العلاقة ثم يتم تشغيل صنبور المياه الساخنة حتى يمتلئ الحمام بالبخار وتترك الملابس داخل الحمام لمدة نصف ساعة وسنلاحظ أنه تم فردها.