نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بن داوود من 16 ديسمبر حتى 22 ديسمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشمل عروض بن داوود هذه الفترة خصومات على جميع منتجاتها والتي هي تتكون من جميع أنواع المنظفات مثل داك منظف المراحيض، وبريل، وبرسيل جل للبشرة الحساسة، وبريل سائل غسيل الصحون، وبرسيل جل غسيل، وداك مطهر، وبرسيل مسحوق غسيل، وبرسيل شامبو العبايه وديتول بخاخ مطهر، وفانيش اوكسي اكشن وهاربك منظف المرحاض، ودوراسل الترا باور، ويتوفر أيضا جميع أنواع أيضا جميع أنواع اللحوم المثلجة مثل دجاج مجمد، وصدور دجاج، وافخاد دجاج غليظه مجمدة، وأجنحة دجاج مجمدة، وبطاطس مقلية.

عروض بن داوود الأسبوعية

تتميز عروض بن داوود الأسبوعية بأقوى التخفيضات على منجاتها والتي تتكون من جميع أنواع الأسماك مثل سمك قارو وسمك ماكريل، وسمك سيجان، وسمك سلمون كامل، وسمك شعور، وسمك هامور ويتوفر أيضا جميع أنواع الأجهزة الكهربائية مثل سكاي ورث شاشة ال أي دي سمارت، وإيه تي سي ال أي دي سمارت، وسامسونج جالكسي ايه 13، وسامسونج جالكسي ايه 71، وتوشيبا هارد ديسك، وداليش بنك الطاقة، وسماعة رأس، كليكون ماكينة حلاقه الشعر، وبروان مجفف الشعر، وايه تي سي صانعة ساندوتشات، وتيفال مكواة جافة، وبن داود سخان كهربائي، وامبيريال شواية كهربائية، وامبيريال غلاية ماء كهربائيه، وغير ذلك من الاجهزه الكهربائيه الاخري.

الاسرة سكر ناعم،وخشن 12.50 ريال.

ليزا زيت 22.95 ريال.

اريال مسحوق غسيل 21.95 ريال.

الشعلان ارز سيلا بسمتي 59.95 ريال.

نيدو حليب مجفف 58.95 ريال.

طماطم 3.95 ريال.

بطاطس 1.95 ريال.

فاصوليا خضراء 5.95 ريال.

جزر 3.95 ريال.

ملفوف 1.50 ريال.

باميه 5.95 ريال.

خوخ افريقي 11.95 ريال.

افندي باكستاني 3.95 ريال.

تفاح جالا 5.95 ريال.

كيكة بروان بيتي 89.00 ريال.

كيكة البطريق بالسكر 125.00 ريال.

بقلاوة 70.00 ريال.

معمول تمر 35.00 ريال.

زبيب اسود 23.95 ريال.

توفي مشكل 18.95 ريال.

فاصوليا بيضاء مصري 8.95 ريال.

بيكان جوز عضوي 70.95 ريال.

جبنة فيتا هنجاري 13.95 ريال.

لبنة البقرة البيضاء 18.95 ريال.

زيتون كلامتا يوناني 24.95 ريال.