نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض نستو من 16 ديسمبر حتى 22 ديسمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشمل عروض نستو هذا الأسبوع أقوى الخصومات على جميع منتجاتها والتي هي تتكون من جميع أنواع المنظفات والعناية بالبشرة مثل جيرجينز غسول وجه، وهمالايا غسول وجه، وجيرجيز لوشن، وكلير كريم بزبدة الكاكاو، ونيتروجينا غسول يومي، والشانتور لوشن، والبسا لوشن، وايجن قناع تنظيف عميق، وبأردلي مزيل عرق، وريكسونا مزيل عرق، وأكبس مزيل عرق، واوك ون عطر، وجونسون شامبو، ودف مزيل عرق، وأديداس عطر، وجي ألد جي لوشن، ودوف كريم الجمال، وكلير شامبو رجالي، وبأردلي بودرة التلك للنساء. وغير ذلك من المنتجات الأخرى.

عروض نستو الأسبوعية

تحتوي عروض نستو في منتجاتها على خصومات على جميع أنواع الفواكه مثل تفاح للكيلو، وبرتقال للكيلو، وموز فلبيني، وليمون كبير، مانجو كيني، وفراولة صندوق، وكنوى باكستاني، ويتوفر أيضا ساعات رجالي وأطفالي مثل ساعة رياضية رجالية، ودي كي ساعة نسائية، وساعة أطفالي، ويتوفر أيضا تشيرتات رجالي مثل تي شرت رجالي، وقميص بوبو رجالي، وبنطلون شتوي رجالي، وقبعة رجالي، وسين بجامة رجالي، وبنطلون ولادي، وتي شيرت ولادي، وبي ني دي تي شيرت ولادي، وان بلس جير رجالي، وشورت رجالي، وغير ذلك من الملابس الرجالي والحريمي والمنتجات الأخرى.

طماطم 2.95 ريال.

مانجو كيتي للكيلو 7.95 ريال.

فلفل رومي اخضر 3.95 ريال.

جزر طازج للكيلو 2.95 ريال.

بصل كيس 5 ريال.

موز فلبيني 3.95 ريال.

برتقال للكيلو 3.95 ريال.