نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو البيك 2021 للسنة الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث محبي أكلات الدجاج المقرمشة والوجبات السريعة عن تفاصيل منيو البيك 2021 للسنة الجديدة، حيث أن مطعم البيك من المطاعم الرائدة في المملكة التي يفضلها كثير من المواطنين والزائرين في السعودية يُقدم المطعم الكثير من الوجبات المميزة والعروض والتخفيضات وجبات الدجاج المقرمش ووجبات الأكلات البحرية كالأسماك المقرمشة والجمبري المقرمش والسندوتشات اللذيذة وفي السطور المقبلة سوف نتعرف على تفاصيل منيو مطعم البيك الجديد لعام 2021 للمقيمين في السعودية تفاصيل منيو البيك 2021 أولًا وجبات الدجاج المميزة: البيج بيك الحراق مكون من (صدر دجاج كبير مع سلطة الملفوف والخيار المخلل وصلصة البيك المميّزة) السعر 11.5 ريال.

بيج بيكِ مكون من (صدر دجاج كبير مع سلطة الملفوف والخيار المخلل وصلصة البيك المميّزة) السعر 11.5 ريال

وجبة دجاج البيك مكونة من ( ٤ أو ٨ قطع من الدجاج تُقدم مع البطاطا، الخبز وصلصة الثوم) السعر 14 ريال

وجبة دجاج مسحب مكونة من (٧ أو ١٠ قطع من مسحب الدجاج تُقدم مع البطاطا، الخبز، وصلصتين من اختيارك (صلصة مسحب / ثوم) السعر 7 قطع بـ 10,5 ريال، 10 قطع 14 ريال.

برجر فيليه دجاج يقدم مع (البطاطا ومشروب غازي) السعر 4- 9- 14 ريال.

ساندوتش دجاج مسحب يقدم مع (البطاطا ومشروب غازي) السعر 6-11 ريال

سناك دجاج مسحب (٥ قطع من أصابع مسحب الدجاج تقدم مع صلصة من اختيارك (صلصة مسحب / ثوم) السعر 4 ريال. ثانيًا المأكولات البحرية المقرمشة: ساندوتش فيليه سمك يقدم مع (البطاطا ومشروب غازي) السعر 6 – 11 ريال.

وجبة الجمبري الجامبو مكونة من ٨ أو ١٠ قطع من الجمبري الجامبو تقدم مع البطاطا، الخبز، وصلصتين من اختيارك (صلصة كوكتيل / مسحب / ثوم) السعر 8 قطع 29 ريال 10 قطع 40.5 ريال.

ساندوتش جمبري (الجمبري الجامبو المقرمشة مع صلصة الكوكتيل، سلطة الملفوف، الخيار المخلل، البطاطس المقلية المقرمشة، ملفوفة بالخبز العربي) السعر 10.5 ريال

وجبة الجمبري الإقتصادية مكونة من (10 قطع من الجمبري تقدم مع البطاطا، الخبز، وصلصتين من اختيارك (صلصة كوكتيل / مسحب / ثوم) السعر 21 ريال.

وجبة فيليه السمك الحراق مكونة من ( 10 قطع من فيليه السمك الحراق تقدم مع البطاطا، الخبز، و ٢ صلصة من اختيارك (صلصة تارتار / كوكتيل / مسحب / ثوم) السعر 13 ريال

وجبة بيك فيليه السمك مكونة من (٦ قطع من فيليه السمك الصافي تقدم مع البطاطا، الخبز، وصلصتين من اختيارك (صلصة طرطور / كوكتيل / مسحب / ثوم) السعر 16.5 ريال. الأطباق الجانبية في منيو البيك : ذرة ساخنة وشهية ترش بالملح وتقدم مع الزبدة مقابل 5 ريال

بطاطا الصغير 4 ريال الكبير 5 ريال

سلطة الملفوف 4 ريال يمكن طلب الوجبات الخاص بك ليصلك على المنزل في سيارات البيك المخصصة، ويمكنك أيضًا الاستعانة بالتطبيق الإلكتروني للمطعم وتحديد موقع المطعم الذي تريد الاستلام منه ثم الذهاب لفرع بيك من أجل استلام طلبك، كما يقدم المطعم خدمة الاستلام داخل السيارة من خلال ركن سيارات الزائرين في أماكن مخصصة واستلامك فور الوصول.

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