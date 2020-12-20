نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” كتالوج تخفيضات عروض بنده الأسبوعية بصفحة واحدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية في السعودية، البحث مستمر من قبل جميع المواطنين والوافدين في المملكة العربية السعودية عن كتالوج عروض بنده الأسبوعية واليومية، حيث تعتبر سلسلة ماركت بنده واحدة من أكبر متاجر البيع بالتجزئة في المنطقة العربية، البداية مع عام 1978 بافتتاح أول فرع في مدينة الرياض، بعدها خلال السنوات الأخيرة انتشرت سلسلة الفروع تجاوزت 200 فرع في نحو 38 مدينة بالمملكة، ولعل أبرز تلك الفروع تتواجد في العاصمة ومكة المكرمة وجدة وعدة مدن آخرى.

تخفيضات وعروض بنده وهايبر بنده

نتيجة التوسع الكبير تقدم إدارة بنده عروض وتخفيضات كبيرة تصل في بعض الأحيان إلى 80% من قيمة المنتج أو السلعة، حيث تتواجد تشكيلة متنوعة تلبي كافة احتياجات الأسرة السعودية، والبداية مع المنتجات الغذائية بكافة أشكالها وماركاتها العالمية الشهيرة، ثم الأجهزة الكهربائية والتكنولوجية الحديثة من هواتف ذكية وشاشات عرض وغيرها، وتستمر العروض مع الأجهزة الكمالية والترفيهيه والألعاب المخصصة للأطفال وغيرها الكثير.

أسعار الهواتف الذكية في عروض بنده الأسبوعية

تعتبر الهواتف الذكية أو الجوالات من أبرز المنتجات التي يبحث عنها المواطنين، وقد جاءت عروض الجوالات في بنده على النحو التالي:

هاتف آبل ايفون أس إي Iphone SE بسعر 1999 ريال بدلاً من 2199.

هاتف آبل آيفون 12 Iphone 12 وصل حديثاً بسعر 3999 ريال.

هاتف Lenovo A7 بسعر 335 ريال.

هاتف Lenovo A8 بسعر 489 ريال بدلاُ من 699.

هاتف Alcatel 1SE بسعر 419 ريال بدلاً من 439.

هاتف Honor 10X Lite وصل حديثاً بسعر 769.

هاتف Huawei Y8P بسعر 799 ريال بدلاً من 930.

هاتف Samsung A21S وصل حديثاً بسعر 849 ريال.

عروض هايبر بنده اليوم بصفحة واحدة

ننشر لكم الآن كتالوج عروض بنده وهايبر بنده بصفحة واحدة، شاملة جميع التخفيضات المعلن عنها هذا الأسبوع.