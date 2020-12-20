عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات هائلة على جميع المنتجات تصل ل 60 % خصومات نهاية العام

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية جديد هايبر ماركت عبد الله العثيم داخل المملكة العربية السعودية من عروض وخصومات على الهواتف الذكية من أيفون العالمية، حيث تقدم أسواق العثيم خصومات كبيرة على إصدار هاتف أيفون 12، كما تجدون أيضًا تخفيضات على ماركات هواتف ذكية أخرى مثل هاتف تكنو إصدار كي إي 5 جي، وذلك بجميع فروع العثيم خصومات هايبر ماركت عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم على هاتف أيفون من هايبر ماركت عبد الله العثيم: تخفيضات العثيم الصنف هاتف ذكي من ماركة أيفون 12، حجم الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت، الشاشة بحجم 6.1 إنش، معالج نواة سداسي، دقة الكاميرا الخلفية ثنائية 12 ميجا بيكسل مع 12 ميجا بيكسل، سعة الذاكرة العشوائية أربعة جيجا بايت، اللون أزرق، ثمن الهاتف الحالي(3839)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة

خصومات العثيم الصنف هاتف ذكي من ماركة أيفون 12، حجم الذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت، الشاشة بحجم 6.1 إنش، معالج نواة سداسي، دقة الكاميرا الخلفية ثنائية 12 ميجا بيكسل مع 12 ميجا بيكسل، سعة الذاكرة العشوائية أربعة جيجا بايت، اللون أزرق، ثمن الهاتف الحالي(4289)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. تخفيضات العثيم الأخيرة تنزيلات العثيم على هاتف تكنو من هايبر ماركت عبد الله العثيم: عروض العثيم الأسبوعية الصنف هاتف ذكي من ماركة تكنو كي إي 5 جي، حجم الذاكرة الداخلية 64 جيجا بايت، الشاشة بحجم 6.5 إنش، معالج نواة رباعي، دقة الكاميرا الخلفية ثنائية 13 ميجا بيكسل، سعة الذاكرة العشوائية ثلاثة جيجا بايت، اللون أزرق، ثمن الهاتف الحالي(395)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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