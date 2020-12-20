عروض بنده السعودية أقوى تخفيضات السعودية اليوم تصل ل 60%

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عمر شويل - جدة عروض بنده اليومية تقدم أَسواق هايبر ماركت بنده ولمدة ثلاث أيام فقط عروض رائعة وتخفيضات كبيرة وخصومات تصل ل28٪، وذلك على جميع المنتجات الغذائية من إنتاج شركة ساديا العالمية، ومن أهم هذه المنتجات دجاج ساديا المُجمد والمُعد للطهي مباشرة، بجانب بطاطس ساديا المقلية سريعة التجهيز، كل ذلك بأحجام متنوعة وأوزان مختلفة، تمتعوا بهذه العروض خلال ثلاثة أيام من الآن خصومات هايبر ماركت بنده في المملكة العربية السعودية. عروض بنده اليومية تخفيضات بنده لمده الثلاثة أيام على دجاج ساديا من بنده: عروض بنده الأسبوعية الصنف دجاج ساديا مجمد، وزن الدجاجة 1.2 كيلو جرام، العرض عدد أَثنين دجاجة، ثمن العرض الحالي(25.95)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(35.90)ريال سعودي، بتخفيض عشرة ريال سعودي، بخصم 28٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

خصومات بنده الصنف دجاج ساديا مجمد، وزن الدجاجة 1.2 كيلو جرام، العرض كرتونة بها عدد عشر دجاجات، ثمن العرض الحالي(127.95)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(174.95)ريال سعودي، بتخفيض 47 ريال سعودي، بخصم 27٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. تخفيضات بنده اليوم تنزيلات بنده لمده الثلاثة أيام على بطاطس ساديا من بنده: عروض بنده اليوم الصنف بطاطس ساديا مقطعة فرِينش فريز مقلية، وزن العبوة 2.5 كيلو جرام، ثمن العبوة الحالي(13.50)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(29.95)ريال سعودي، بتخفيض(16)ريال سعودي، بخصم 55٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة.

خصومات بنده الصنف بطاطس ساديا مقطعة فرِينش فريز رفيعة مقلية، وزن العبوة 2.5 كيلو جرام، ثمن العبوة الحالي(13.50)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(29.95)ريال سعودي، بتخفيض(16)ريال سعودي، بخصم 55٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة.

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