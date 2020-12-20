عروض جرير اليوم على الأجهزة الكهربائية ولمدة 5 أيام تصل ل 40%

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية مميزة من مكتبات جرير على شواحن السيارات التي لاغني عنها لأي سيارة، توفرها مكتبات جرير بمختلف الموديلات والمصنعة من قبل شركات عالمية كبرى ومنها شركة بيلكن، وشركة أنكر باور، داخل جميع فروع مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية، خصومات كبيرة وأسعار في متناول الجميع، بالإضافة للعديد من العروض القيمة على مختلف المنتجات المعروضة خصومات مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية. عروض جرير الأسبوعية تخفيضات جرير على شواحن السيارات من ماركة بيلكن بمكتبات جرير: تخفيضات جرير الصنف جهاز شاحن للسيارة من ماركة بيلكن، بوست أب، شحن سريع للبطارية، منفذ يو أسْ بِي واحد، مصدر طاقة 17 واط، اللون أسْود، ضمان عامان، ثمن الشاحن الحالي(85)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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