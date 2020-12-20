نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاش التقاعد الشهر الجديد من المؤسسة العامة للتقاعد للعسكرين والمدنين في المقال التالي
عمر شويل - جدة بدء دخول نظام صرف المعاشات التقاعدية الخاص بالمواطنين المتقاعدين بالمملكة حيز التنفيذ من تاريخ الأول من شهر رجب لعام 1393 هجريًا، وذلك حرصًا من المملكة على مصلحة المواطنين واعترافها بأحقياتهم في العيش والتمتّع بحياة كريمة نظير ما قدموه لهذا الوطن الغالي.
موعد صرف معاش التقاعد
نشأة النظام الخاص بمَعاش المُتقاعدين، الاسم الرسمي للنظام هو النظام المدني، وقد تم إصداره بتاريخ الرابع من شهر فبراير لسنة 1973 ميلاديًا، الموافق الأول من شهر محرم لعام 1393 هجريًا، بداية نشره كان في الأول من شهر محرم لعام 1393 هجريًا، الموافق الرابع من شهر فبراير لسنة 1973 ميلاديًا، وهو ساري حتى تاريخه.
وقد أُصدِرَ عن طريق قرار مجلس الوزراء الذي يحمل الرقم(939)، والصادر بتاريخ الرابع والعشرين من شهر رجب لعام 1393 هجريًا، تلاه المرسوم الملكي الذي يحمل الرقم م/41 والصادر بتاريخ السادس والعشرين من شهر رجب لعام 1393 هجريًا.
وظائف النظام المدني الخاص بصرف معاش التقاعد
يحتوي النظام الخاص بمعاش المتقاعدين بالمملكة على العديد من الوظائف التي من شأنها تسهيل الإجراءات على المواطنين وحفظ حقوقهم، ومن أهم ما يتضمنه ما يأتي:
- القيام بحصر المستحقين للاستفادة من النظام.
- يرأس المؤسسة الخاصة بالمعاش التقاعدي، كما يشمل الصندوق الخاص بالتقاعد المدني.
- الحفاظ على الحقوق المالية لكافة المستفادين.
- القيام بالفحص الطبي الدوري للمتقاعدين.
- هذا وقد بينت المؤسسة الخاصة بالتقاعد أن الموعد المحدد لصرف مرتبات المعاش التقاعدي بالنسبة لشهر نوفمبر الحالي هو اليوم الخامس والعشرون من نفس الشهر.
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