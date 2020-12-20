نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الأسبوعية أقوى التخفيضات والخصومات لمدة 5 أيام تصل ل 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية يمكنك الحصول على عروض بنده الخطيرة التي قد تتمكن من العمل على أخذها إذا قمت بالذهاب وزيارة أحد الفروع القريبة منك التي تقوم بوضع تخفيض على كافة المنتجات والسلع الغذائية التي قد تحتاج إليها في خزين الأسبوع، وإليكم هذا العرض. عروض بنده الأسبوعية أهم خصومات بنده يوم 20/12/2020 عروض بنده الأسبوعية شراء الكيس قهوة ماي كاب الثلاثة في واحد من نسكافيه في العلبة الواحدة ثلاثين كيس حجم الكيس الواحد عشرين جرام ومضاف إليها عشر أكياس هدية وكل هذا بسعر 27.95 ريال سعودي.

خصومات بنده سعر غسول هيمالايا وحجمه 150 مل وسعره 35 ريال سعودي.

سعر ثلاثة من شبيهة القشطة من بوك حجم العلبة الواحدة 170 جرام ويمكنك شرائها 8.95 ريال سعودي.

ثلاثة كيلو طحين فاخر ماركة البيكر تستطيع شرائها بسعر 9.95 ريال سعودي.

سبع أكياس مختلفة من مكرونة تريفا حجم الكيس الواحد 400 جرام تستطيع شرائها بسعر 9.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية تنزيلات بنده سعر لوشن الجسم من نيفيا حجمه 625 مل تستطيع شرائه بسعر 20 ريال سعودي.

عروض بنده السعودية عصير المراعي حجمه لتر ونص سعره 7.95 ريال سعودي للحبة الواحدة.

خصومات بنده سعر علبة شاي فرط من الربيع تأتيك بحجم 200 جرام يمكنك شراء علبتين لتحل على الثالثة هدية بسعر 29.90 ريال سعودي.

الحليب المجفف من ماركة فريشكو حجمه 1.8 كيلوغرام تستطيع شرائه 31.95 ريال سعودي.

كيس شوكولاته مينيز عبارة عن 35 قطعة حجمها 710 جرام تستطيع شرائها 27.95 ريال سعودي.

كريمة الخفق عالية الجودة من برايد 1 لتر سعر الحبة الواحدة 9.95 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض بنده الأسبوعية أقوى التخفيضات والخصومات لمدة 5 أيام تصل ل 50% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.