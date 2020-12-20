نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى عروض بنده اليوم المجمعة وتخفيضات على المواد الغذائية بمناسبة موسم نهاية العام 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم، أسواق هايبر بنده من المتاجر التي ذاع صيت انتشارها في المملكة العربية السعودية، نظراً لأنه يوجد العديد من الفروع سواء في الرياض أو الدمام وغيره،بالإضافة الى عروض بنده لنهاية هذا العام؛ وفي هذا المقال سنتناول معكم عروض هايبر بندة جدة لنهاية هذا العام. عروض بنده اليوم تخفيضات بنده بلغ سعر معجون التمر إلى 5 ريال سعودي.

تخفيضات بنده اليوم سكري محلي تمارا بلغ سعره 5 ريال سعودي.

عروض بنده هذا الاسبوع بلغ سعر طحينة ماركة الشعلة إلى 4 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم الوطني جبنة كريم بلغ سعرها 18.50 ريال سعودي.

سعر زبادي كامل الدسم المراعي بلغ 10.50 ريال سعودي من بنده اليوم.

هايبر بنده و سعر زبادي المراعي كامل الدسم 500 جرام بلغ 5.50 ريال سعودي.

أسواق بنده سعر لبنة فاخرة كاملة الدسم بلغ 9.50 ريال سعودي.

عرض بنده اليوم جبنة موزاريلا بلغ سعرها 12.95 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم جبنة مثلثات المراعي بلغ سعرها 8.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 11.80 ريال.

عروض هايبر بندة جدة جبنة مينا كاملة الدسم المراعي بلغ سعرها 7.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 10.25 ريال.

تخفيضات بنده بلغ سعر صدور الدجاج إلى 22.95 ريال بدلاً من سعر 30.95 ريال.

تخفيضات بنده اليوم سعر البرجر البقري بلغ 21.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 31.95 ريال. عروض بنده هذا الاسبوع عروض بنده اليوم بلغ سعر حليب مجفف فرشكو إلى 31.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 41.95 ريال.

تخفيضات بنده سعر حليب مجفف كامل الدسم بلغ 41.95 ريال بدلاً من سعر 56.95 ريال.

عروض هايبر بندة جدة سعر شبيهة القشطة بوك بلغ 8.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 10.50 ريال.

تخفيضات بنده سعر شبيهة القشطة حلا جولدن بلغ 5 ريال سعودي بدلاً من سعر 8.85 ريال سعودي.

تخفيضات بنده اليوم شوكولاتة كيت كات بلغ سعره 27.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 38.50 ريال.

عروض بنده هذا الاسبوع سعر رقائق نستله بلغ 14.95 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم الوطني سعر كونتري كورن فليكس نستله بلغ 10.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 17.50 ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوى عروض بنده اليوم المجمعة وتخفيضات على المواد الغذائية بمناسبة موسم نهاية العام 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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