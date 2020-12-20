نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل أسعار منيو هرفي للسنة الجديدة وعروض وتخفيضات مميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بمناسبة العام الجديد يبحث الكثيرين عن تفاصيل أسعار منيو هرفي للسنة الجديدة وأهم العروض والتخفيضات على الوجبات والأكلات الجديدة التي أطلقها المطعم بمناسبة العام الجديد، يقدم مطعم هرفي وجبات الدجاج المقرمش والوجبات السريعة وعند شرائك للوجبات يقدم لك المطعم هدايا مميزة وتخفيضات وخاصة مع وجبات الأطفال، وتعتبر شركة هرفي أحد الشركات التي حققت نجاحًا مميزًا في قطاع المطاعم السريعة الراقية وإنتاج الخبز والمعجنات ، وتلتزم الشركة

عروض هرفي للسنة الجديدة

يقدم مطعم هرفي عدد من العروض كالتالي:

دبل هرفي مقابل 11 ريال

هرفي سينابون مقابل 7 ريال.

هرفي تشيلي دجاج مقابل 16 ريال

برجر هندي بسعر 20 ريال بدلًا من 26 ريال.

برجر اليوناني بسعر 20 ريال بدلًا من 26 ريال.

برجر هرفي كبير بالجبنة بسعر 16 ريال بدلًا من 21 ريال.

برجر وجبة برجر السمك بسعر 10 ريال بدلًا من 13 ريال.

برجر كمبو الهندي بسعر 20 ريال بدلًا من 26 ريال.

أسعار منيو هرفي للسنة الجديدة

تشيلي الدجاج بسعر 16 ريال

البرجر اليوناني بسعر 26 ريال

كمبو الجمبري بسعر 31 ريال

كمبو نواعم الدجاج بسعر 16 ريال

تورتيلا الدجاج المشوي بسعر 23 ريال

كمبو هرفي سوبر ستاز بسعر 19 ريال

سوبر تشيلي الدجاج بسعر 18 ريال

وجبة برجر الدجاج بسعر 20 ريال

البرجر التركي بسعر 26 ريال

هرفي كبير بالجنبة بسعر 21 ريال

برجر السمك بسعر 20 ريال

برجر الدجاج مع الجبن بسعر 16 ريال

دبل هرفي بسعر 26 ريال

البرجر الهندي بسعر 26 ريال

سوبر تشيكن بسعر 16 ريال

تورتيلا الدجاج بسعر 25 ريال

دجاج مشوي بسعر 20 ريال

سلطة يونانية بسعر 12 ريال

سلطة سيزرز دجاج بسعر 14 ريال

سلطة خضراء بسعر 12 ريال

وجبة برجر اللحم بسعر 11 ريال

وجبة أطفال نفت الدجاج بسعر 11 ريال

وجبة تشيز برجر بسعر 16 ريال

فراولة ميلك شيك بسعر 10 ريال

فانيليا ميلك شيك بسعر 10 ريال

شكولاتة ميلك شيك بسعر 10 ريال

فروع مطاعم هرفي داخل المملكة

يمكنك طلب أي منتج من مأكولات مطاعم هرفي وتوصليها لك إلى بال منزلك من خلال تطبيق هرفي أو من خلال موقع هرفي الإلكتروني، بمجرد الدخول إلى الموقع قم باختيار الفرع الأقرب لك من ثم ضف المنتج لقائمة التسوق وابدأ في متابعة الخطوات والدفع أونلاين وتحديد مكانك ليصلك الطلب.