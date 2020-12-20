نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض وتخفيضات على سيارات هيونداي 2020 من عبد اللطيف جميل للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض سيارات هيونداي 2020 من عبد اللطيف جميل للتمويل والتي تستمر حتى نهاية ديسمبر 2020، تتضمن مجموعة من الخصومات والتخفيضات على جميع موديلات هيونداي 2020، بالاضافة إلى تسهيلات عديدة في السداد وتنوع وسائل الدفع ما بين الدفع النقدي أو التقسيط المرن والمريح، وتوفرت لدى شركة عبد اللطيف جميل في عروض نهاية العام إمكانية تمويل كافة موديلات هيونداي 2020 مثل هيونداي اكسنت، هيونداي إلنترا، هيونداي سوناتا، هيونداي كريتا، هيونداي كونا، هيونداي سنتافي، ولذلك سوف نقوم في تقريرنا اليوم باستعراض كافة الموديلات المتاحة للتمويل من سيارات هيونداي لدى شركة عبد اللطيف جميل.

عروض هيونداي 2020 من عبد اللطيف جميل للتمويل

العرض الأول من عروض عبد اللطيف جميل للتمويل يخص سيارة هيونداي اكسنت 2020 GL Base، محرك دفع أمامي 4 سلندر سعته 1.40 لتر يعطي 100 حصان، السيارة من فئة سيدان وناقل الحركة أوتوماتيكي ومتاحة للبيع بقسط شهري يبلغ 1,024 ريال لمدة 60 شهر وبدون دفعة أولى، أما العرض الثاني فهي سيارة هيونداي إلنترا 2020 GL 1.6، محرك دفع أمامي 4 سلندر سعته 1.60 لتر يعطي 128 حصان، السيارة من فئة سيدان وناقل الحركة أوتوماتيكي ومتاحة للبيع بقسط شهري يصل إلى 1,252 ريال على 5 سنوات وبدون مقدم.

جاء أيضا من ضمن عروض عبد اللطيف جميل للتمويل سيارة هيونداي سوناتا 2020 GL Base، محرك دفع أمامي 4 سلندر سعته 2.50 لتر يعطي 179 حصان، السيارة من فئة سيدان وناقل الحركة أوتوماتيكي ومتاحة للبيع بدون مقدم وبقسط شهري يبلغ 1,686 ريال، بينما تم عرض سيارة هيونداي كريتا 2020 Base 1.6 للبيع بقسط شهري يصل إلى 1,293 ريال على 5 سنوات وبدون دفعة أولى، محرك دفع أمامي 4 سلندر سعته 1.60 لتر يعطي 121 حصان، السيارة من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام وناقل الحركة أوتوماتيكي.

عروض تقسيط هيونداي 2020

جاء أيضا من ضمن عروض عبد اللطيف جميل للتمويل المستمرة حتى نهاية ديسمبر الجاري، سيارة هيونداي كونا 2020 Standard 2.0 للبيع بقسط شهري يصل إلى 1,396 ريال على 60 شهر وبدون دفعة أولى، محرك دفع أمامي 4 سلندر سعته 2.00 لتر يعطي 149 حصان، السيارة من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام وناقل الحركة أوتوماتيكي.، بالاضافة إلى سيارة هيونداي سنتافي 2020 GL Standard، السيارة رياضية متعددة الاستخدام محرك دفع أمامي 6 سلندر سعته 2.40 لتر يعطي 172 حصان،ناقل الحركة أوتوماتيكي ومعروضة للبيع بدون مقدم وبقسط شهري يبلغ 1,955 ريال سعودي.