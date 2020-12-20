كم طن في الرطل

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عمر شويل - جدة كم طن للرطل؟ قضية مهمة في عملية التحول بين الوحدات المختلفة، حيث تسمى هاتان الوحدتان بالوحدات الرياضية، خاصة الوحدات الثقيلة المستخدمة لقياس الأوزان والكتل ، وفي هذه المقالة سنناقشها بالتفصيل، حيث سنناقش طريقة التحويل .
ما هي وحده الطن
تمثل وحدة الطن هذه وحدة قياس تستخدم لقياس الوزن والكتل الثقيلة جدًا ، حيث أن كل طن يساوي 1000 كجم في النظام العالمي لوحدة الأطنان ، ولكن هذه الوحدة هي وحدة ميغاغرام ، حيث أن الميغاغرام هو الاسم العلمي لذلك وحدة. هذا يدل على البرميل الكبير واللغة الإنجليزية 2240 رطل ، والنغمة الأمريكية 2000 رطل ، والتي غالبًا ما تستخدم كوحدة قياس للطاقة.
ما هي وحده الرطل
وحدة الجنيه هي وحدة لقياس الوزن وقياس الكتلة ، تُستخدم على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ، وهي تساوي حوالي 0.453 كيلوجرام وترمز إليها المعادلات والحسابات الرياضية برمز lb ، وهي وحدة منحدرة من المقياس الروماني. في عام 1959 بعد الميلاد ، وافقت الولايات المتحدة ودول الكومنولث على إنشاء قيمة مشتركة قدرها 0.445359237 كيلوجرامًا لكل وحدة رطل. تم تطبيق وحدة الجنيه الأجنبي في المملكة المتحدة في قانون الوزن والمقاييس لعام 1963 م ، وعمليًا تظل الوحدة الأساسية لقياس الكتلة في الولايات المتحدة الأمريكية ، ولم يتم تنفيذ نظام المقاييس العالمي في الولايات المتحدة. مملكة.
الرطل يساوي كم طن
من الممكن تحويل مجموع وقيمة الوحدة المفردة إلى وحدة الأطنان باستخدام المعادلة الرياضية ، والتي تشير إلى أن كل طن يساوي حوالي 2204.62 رطلاً ، وكل رطل يساوي حوالي 0.000453 طن أو 0.453 / 310 طن. كل جنيه واحد معادل.
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