عروض لولو خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل بجميع الفروع تصل إلي 30%

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عمر شويل - جدة عروض لولو، عروض وتخفيضات لولو داخل المملكة العربية السعودية في نهاية العام، تخفيضات وتنزيلات احتفالًا بنهاية العام وأيام الجمعة البيضاء، تستمر العروض طوال شهر ديسمبر الجاري، فقط وحصريًا داخل هايبر ماركت وسوبر ماركت وأسواق لولو بالمملكة العربية السعودية، حيث توفر كافة الإصدارات الحديثة من أرقى الهواتف الذكية، كل ذلك بأرخص الأسعار وأعلى الجودات وأحدث الموديلات، ومن أهمها ماركة أوبو المتصدرة سوق الهواتف الذكية.

عروض لولو

تنزيلات نهاية العام على هاتف أوبو رينو فور الذكي من أَسواق لولو

خصم 7٪ على هاتف ذكي من ماركة Oppo Reno4، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، حجم الشاشة 6.4 بوصة، أو إل دي، مساحة ذاكرة النظام العشوائية ثمانية جيجابايت، نظام تشغيل أندِريود 10، بطارية ليثيوم، باور 4105 مللِي آمْبير، دقة الكاميرا الخلفية 48 ميجابيكسل مع ثمانية ميجابيكسل مع أثْنين ميجابيكسل مع أثْنين ميجابيكسل، دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بيكسل، سعر الجهاز(1499)ريال سعودي، بدلًا من(1599)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر 100 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات لولو

تنزيلات نهاية العام على هاتف أوبو رينو فور برو الذكي من أَسواق لولو

خصم 8٪ على هاتف ذكي من ماركة أوبو رينو فور برو، الجيل الخامس، ذاكرة داخلية٢٥٦جبجابيت، حجم الشاشة 6.5 بوصة، مساحة ذاكرة النظام العشوائية 12 جيجابايت، نظام تشغيل أندِريود 10، بطارية ليثيوم، باور 4000 ملي أمبير.

عروض لولو المواصفات الفنية

دقة الكاميرا الخلفية 48 ميجابيكسل مع 13 ميجابيكسل مع 12 ميجابيكسل، دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بيكسل، سعر الجهاز(2599) ريال سعودي، بدلًا من(2799)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر مئتان ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.