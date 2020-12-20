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عمر شويل - جدة عروض جوالات جرير، jarir bookstore مكتبة جرير من المتاجر التي تقوم ببيع الهواتف المحمولة وبضمانات عروض جرير على هواتف المحمول لكي يطمئن العميل، كما أن متجر جرير يقوم بعرض عروضاً على الهواتف المحمولة تصل إلى 50% وفي الآتي سوف نتناول معكم كافة العروض المقدمة للمواطنين السعوديين. عروض جرير للجوالات عروض جرير اليوم جوال هواوي بي 40 برو بسعة النظام 256 جيجابايت، أسود اللون، و تخفيضات جرير بسعر 3349 ريال سعودي بدلاً من 3829 ريال سعودي.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لمدة محدودة عروض جوالات جرير وتنزيلات 13% و 40% على هواوي وسامسونج الهواتف الذكية وهدايا اضافية عند الشراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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