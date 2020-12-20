نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير علي الهواتف المحمولة بمناسبة نهاية العام لا تقاوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير، جرير من المتاجر التي لها عدة فروع في المملكة العربية السعودية كما أنها تعد من أفضل المتاجر التي تقدم عروضاً على الشاشات وعلى الأجهزة الكهربائية بأجمعها، وفي هذا المقال سنذكر لكم العروض التي يقدمها جرير للمواطنين. عروض جرير عروض جرير على الشاشات بلغ سعر شاشة ال جي بدقة 4 كيه ات دي إلى 9499 ريال سعودي السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. شاشة سامسونج بلغ سعرها 6999 ريال سعودي بدلاً من سعر 13999 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة. شاشة ال جي بدقة 4 كيه ألترا اتش دي بلغ 5599 ريال سعودي بدلاً من سعر 10299 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة. هيبسنس 75 بوصة بلغ 4158 ريال سعودي بدلاً من سعر 7999 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر شاشة هاير بدقة 4 كيه ألترا اتش دي إلى 3799 ريال سعودي بدلاً من سعر 7669 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة. شاشة تي سي إل بلغ سعرها 13999 ريال سعودي بدلاً من سعر 16999 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات جرير عروض جرير على الهواتف المحمولة بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي بسعة حجم 256 جيجابايت إلى 7999 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة. سعر هاتف سامسونج جالكسي نوت 10 بلس بسعة حجم 256 جيجا بايت بلغ 2599 ريال سعودي بدلاً من سعر 4379 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة. سامسونج جالكسي زد فليب بسعة حجم 256 جيجابايت بلغ سعره 3799 ريال سعودي بدلاً من سعر 5475 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة. سامسونج جالكسي نوت 10 بلس بسعة حجم 2599 ريال سعودي بدلاً من سعر 4379 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات جرير خصومات جرير على الهواتف المحمولة ابل ايفون 12 ميني بسعة حجم 256 جيجابايت “اللون الأزرق” بلغ سعره 40409 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة. ابل ايفون 12 ميني بسعة حجم 128 جيجابايت “اللون الأسود” بلغ سعره 3549 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة. سعر ابل ايفون 12 ميني بسعة حجم 128 جيجابايت “اللون الأبيض” بلغ 3549 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة. ابل ايفون 12 ميني بسعة حجم 64 جيجابايت “اللون الأخضر” بلغ 3299 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.

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