نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايكيا السعودية عروض 2021 وعروض خاصة تناسب المساحات الصغيرة في منزلك بتصميمات مميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُقدم ايكيا السعودية في كتالوج عروض 2021 حلول مثالية وعملية للمساحات الصغيرة بأسعار رائعة، ونجد في عروض ايكيا قطع الاثاث التي تُستخدم لأكثر من غرض، ووحدات التخزين ذات الأشكال الجميلة التي تُخزن كافة الأغراض وأيضًا تُجمل المنزل وتُعد بمثابة ديكور، بحيث تتمكن من تحقيق الاستخدام الأمثل لمساحة منزلك، وفي نفس الوقت لا يبدو المنزل مزدحمًا، بل بالعكس تشعر بتناسق بين اثاث المنزل وديكوراته، ويتم استغلال مساحته بدقة.

ايكيا السعودية عروض 2021

تتميز العروض الخاصة للمساحات الصغيرة في ايكيا السعودية، بالأناقة والجودة العالية، وأنها صممت بتصميمات فريدة من نوعها لتلائم الغرف الصغيرة، وتزيد من جمالها، وفيما يلي نعرض لكم أفكار عملية من كتالوج ايكيا السعودية للعام 2021.

ايكيا السعودية عروض 2021 على آثاث غرفة المعيشة للمساحات الضيقة

كنبة مكون من ثلاثة مقاعد، بتصميم بسيط وراقي، وفي نفس الوقت يُمكن استخدامها كسرير، وتُعد حل عملي للغاية للغرف ذات المساحة الضيقة فيُمكن تخصيص غرفة المعيشة لأحد أفراد الأسرة، والإستعانة بها كقطعة آثاث تجمل الغرفة طوال اليوم وتُستخدم للنوم بسعر 2400 ريال سعودي.

مسند للقدم بتصميم بسيط، ويعمل كوحدة تخزين أيضًا، بسعر 99 ريال سعودي.

عروض خاصة للمساحات الضيقة في ايكيا السعودية

طاولة ومقعدين قابلين للطي بتصميم خشبي أنيق، وحجم مناسب للمساحات الصغيرة سواء في الغرف، الشرفة، الحديقة، وكل ذلك بسعر 217 ريال سعودي فقط في عروض ايكيا.

وحدة تخزين مفتوحة، مقاس 60x27x140 سم، مكونة من عدة رفوف لتخزين أكبر قدر من الأشياء وفي نفس الوقت تشغل مساحة صغيرة، مع إمكانية جعلها مغلقة من خلال الغطاء الشفاف، وذلك بسعر 93 ريال سعودي.

وحدة تخزين مفتوحة، مقاس 60x27x74 سم، مكونة من رفوف عديدة، مصنوعة من الفولاذ لتخزين كافة الأشياء مهما كان وزنها، وتتميز بصغر حجمها مما يتيح لك وضعها في المكان الملائم لها، بسعر 39 ريال سعودي.

عروض ايكيا وأفكار عملية لغرف النوم