نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق العثيم الأسبوعية عروض نهاية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم ، مجموعة عروض العثيم تحتوي على عدد كبير من عروض الطازج، أرز الوليمة مزة بسمتي 10 ك بسعر 56.95 ريال بدلا من 84.95 ريال، زيت شمس دوار شمس 2×1.5 لتر بسعر 18.95 ريال بدلا من 31.75 ريال، حليب المراعي 1800 جم + 450 جم 25% مجانا بسعر 34.95 ريال بدلا من 62.95 ريال، دجاج دو مجمد 1000 جم بسعر 98.95 ريال بدلا من 148.95 ريال، مناديل وجه نورس 10×180 حبة بسعر 16.95 ريال بدلا 27.50 ريال، صابون اومو ازرق 5 كجم بسعر 22.95 ريال بدلا من 60.25 ريال، اسباكيتي قودي 450 جم / مكرونة قودي 500 جم بسعر 9.95 ريال بدلا من 14.85 ريال، مرقة دجاج ماجي 24×20 جم بسعر 11.95 ريال بدلا من 16.95 ريال.

عروض العثيم اليوم

عروض أسواق العثيم ، لحم غنم روماني بالعظم 1 ك بسعر 39.95 ريال، لحم عجل بلدي بالعظم 1 ك بسعر 32.95 ريال، لحم عجل بلدي بدون عظم 1 ك بسعر 42.95 ريال، لحم غنم سواكني بالعظم 1 ك بسعر 43.95 ريال، لحم حاشي طازج بدون عظم 1 ك بسعر 33.95 ريال، لحم رفيدي بالعظم 1 ك بسعر 53.95 ريال، لحم خروف بربري بالعظم 1 ك بسعر 50.95 ريال.

تخفيضات العثيم الاسبوعية

كاكا 1 ك بسعر 7.95 ريال، فراولة علبة بسعر 3.45 ريال، تفاح اصفر صندوق بسعر 6.95 ريال، جوافة كرتون بسعر 8.95 ريال، كيوي 1 ك بسعر 7.45 ريال، عنب اسود 1 ك بسعر 7.45 ريال، باذنجان اسود رومي وسط 1 ك بسعر 2.25 ريال، فلفل أخضر حار 1 ك بسعر 3.45 ريال، معجون تمر لينة 1 ك بسعر 6.95 ريال، تمر سيافا سكري مكبوس 1 ك بسعر 9.95 ريال، تمر خلاص القصيم 1 ك بسعر 11.95 ريال، تمر جالكسي 3 ك بسعر 34.95 ريال، تمر إنتاج النخيل رطب سكري 1000 جم بسعر 10.95 ريال.

أجدد عروض العثيم

بقلاوة وكنافة بالمكسرات ديلوكس لارج بسعر 36.95 ريال بدلا من 39.95 ريال، زود نواشف بالتمر 1 ك بسعر 21.50 ريال بدلا من 43 ريال، بيتي فور مشكل ديلوكس لارج بسعر 29.95 ريال بدلا من 34.95 ريال، كوكيز الشوكولاتة ديلوكس لارج بسعر 29.95 ريال بدلا من 39.95 ريال، كيك الشوكولاتة ديلوكس لارج بسعر 32.95 ريال بدلا من 39.95 ريال، تورتة نصفين وسط بسعر 34.95 ريال، زود كرواسون شوكولاتة 5+1 مجانا بسعر 4.95 ريال بدلا من 5.75 ريال، بسكويت بالشوكولاته والتمر الفاخر 12×20 جم بسعر 7.25 ريال.