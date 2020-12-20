نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض samsung store علي هاتف سامسونج samsung galaxy m21 الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض samsung store أون لاين أعلنت مؤخرا عن عروض سامسونج الجديدة والتي جاءت وشملت هاتف سامسونج samsung galaxy m21 الذي تم طرحه في عام 2020 الحالي حيث تأخر نزول الهاتف بعض الوقت ولكن جاء الهاتف ليبهر الجميع بمواصفاته الهائلة، كما أعلنت شركه سامسونج عن مواصفات هاتف سامسونج samsung galaxy m21 الجديد والتي سوف نختصرها لكم من خلال الأتي.

مواصفات سامسونج samsung galaxy m21

أعلنت شركه سامسونج عن هاتف سامسونج samsung galaxy m21 الجديد التي تم إطلاقه في هذا العام كما أعلنت عن مواصفات الهاتف التي شمله العرض وهي:

أبعاد الهاتف 159×75.1×8.9 ملي مع وزن 188 جرام.

خامات الهاتف الخارجية المصنوع منها هي البلاستيك بولي كاربونيت بالكامل.

الهاتف يدعم مكان لشريحتين اتصال من نوع نانو جيل رابع.

الهاتف يدعم مكان لتركيب كارت ميموري بسعة 512 جيجا.

الهاتف يدعم شاشه من نوع super amoled كما في ريلمي realme 7 pro بحجم 6.4 بوصه وتأتي بدقه تصل 2340×1080 بكسل بجوده fhd وتأتي أيضا بكثافه بكسلات 403 بكسل لكل بوصه وتتميز بأبعاد عرض 19.5:9 مع وجود طبقه حماية عليها من نوع corning gorilla glass جيل ثالث.

الهاتف يدعم معالج من نوع exynos 9611 ثماني النواة بتكنولوجيا 10 نانو ومعالج رسومي اخر mali-g72 كم في سامسونج samsung galaxy s20 fe.

يتميز الهاتف بمساحه تخزين 64 جيجا مع 4 جيجا رام.

الهاتف يدعم نظام تشغيل اند رويد 10.

الكاميرا الخلفية للهاتف تتميز بوجود ثلاث كاميرات الأولي بدقه 48 ميجا بكسل والثانية بدقه 8 ميجا بكسل للتصوير العريض والثالثة بدقه 5 ميجا بكسل وهي المخصصة بالعزل مع وجود فلاش ليد قوي.

الكاميرا الأمامية للهاتف تتميز بدقه 20 ميجا بكسل.

الهاتف يدعم منفذ سماعات خارجيه 3.5 ملي.

الهاتف يدعم بصمه اصبع مدمجه في ظهر الهاتف مع دعمه أيضا بصمه للوجه.

الهاتف يدعم بطاريه بحجم 6000 ملي أمبير مع شاحن بقوه 15 وآت.

يتميز الهاتف بلونين اللون الأزرق والأسود.

عروض سامسونج samsung galaxy m21

أعلنت samsung store عن عروضها لهاتف سامسونج samsung galaxy m21 حيث جاء الهاتف بسعر 3500 جنيه مصري للنسخه 64 جيجا مع 4 جيجا رام، ويمكن الحصول علي هاتف سامسونج samsung galaxy m21 الجديد من أي فرع samsung store وسوف يحصل علي تخفيض 500 جنيه ليكون سعر الهاتف 3000 جنيه بدلا من 3500 جنيه وذلك بمناسبه نهاية عام 2020.