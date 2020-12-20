نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الاسبوعية في السعودية عروض اسواق العثيم تخفيضات نهاية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاسبوعية في السعودية وأقوى الخصومات والتخفيضات في عروض نهاية العام الحصرية من أسواق العثيم المميزة بالمملكة العربية السعودية، حيث تتيح أسواق عبد الله العثيم أقوى العروض وأوفرها للعملاء داخل المملكة، بالإضافة إلى تخفيضات الشاشات، وخصومات الجوالات والإلكترونيات، بالإضافة إلى عروض الأجهزة الكهربائية وأجهزة المطبخ على وجه الأخص، والعروض متاحة حتى يوم 22 ديسمبر 2020 أو حتى نفاذ الكميات، ويمكنكم تصفح عروض العثيم الاسبوعية فيما يلي.

عروض العثيم الاسبوعية في السعودية

يستمر مهرجان عروض العثيم طوال شهر ديسمبر في المملكة السعودية، وبدأت عروض الأسبوع الثالث من يوم 16 ديسمبر 2020 والموافق 1 جمادي الأول 1442، وتنتهي العروض في يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر و 7 جمادي الأول 1442، ويقدم أقوى الخصومات على أسعار الإلكترونيات والأجهزة المنزلية من الشاشات السينمائية والأجهزة اللوحية والخلاطات ومحضر الطعام وقطاعة الخضروات وغيرها من مختلف الماركات العالمية.

أجدد عروض العثيم في السعودية

عرض شاشة تلفزيون توشيبا LED مقاس 32 بوصة بسعر 499 ريال سعودي.

عرض على شاشة تلفزيون أورينو Smart TV مقاس 40 بوصة بسعر 669 ريال سعودي.

عرض على شاشة تلفزيون أرو Smart Tv مقاس 50 بوصة بسعر 949 ريال سعودي.

عرض على شاشة تلفزيون أرو Smart Tv مقاس 65 بوصة بسعر 1599 ريال سعودي.

عرض على جوال أونور Honor 9X Lite، مزود بذاكرة 128 جيجابايت بسعر 735 ريال سعودي.

أوفر عروض اسواق العثيم

عرض على فرن atc حجم 45 لتر بسعر 199 ريال سعودي.

عرض على ميكرويف HOMMER حجم 20 لتر بسعر 195 ريال سعودي.

عرض على غلاية كهربائية Koolen حجم 1.8 لتر بسعر 55 ريال سعودي.

عرض على صانع طعام GEEPAS المميز 4*1 بسعر 112 ريال سعودي.

عرض على مقلاة امجوي الكهربائية بسعر 259 ريال سعودي.

عرض على مكواة Koolen بقوة 1500 وات بسعر 149 ريال سعودي.

عرض على مكنسة Clickon الكهربائية 1800 وات بسعر 195 ريال سعودي.

عروض العثيم

مقلاة رويال فورد مقاس 22*28 سم + 18 سم بسعر 39.95 ريال سعودي.

قدر طهي هوم واي + غطاء مقاس 24 سم بسعر 69 ريال سعودي، ومقاس 28 سم بسعر 85 ريال سعودي.

قدر طهي ضغط ماركة لامبرت 9 لتر بسعر 79 ريال سعودي.

قدر طهي ضغط ماركة ترست حجم 7 لتر بسعر 69 ريال سعودي، وحجم 9 لتر بسعر 79 ريال سعودي.

جمعنا لكم أفضل عروض العثيم الاسبوعية للأجهزة والإلكترونيات، بالإضافة إلى مستلزمات المطبخ العصري، ترقبوا المزيد من عروض السعودية بجميع المتاجر والهايبر ماركت داخل المملكة بأسعار منافسة.