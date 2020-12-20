نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ايكيا السعودية لنهاية العام مع عروض كتالوج 2021 وأقوي عروض السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ايكيا السعودية لنهاية العام حتى تتمكن من توفير نقود أكثر حتى تقوم بشراء الأثاث والأكسسورات الخاصة بمنزلك، عليك القيام بالاستفادة من كافة العروض التي تقوم شركة ايكيا بعرضها عليكم حتى نهاية العام الحالي، لذلك هيا بنا نتعرف على عروض ايكيا الجديدة. عروض ايكيا السعودية لنهاية العام عروض ايكيا لنهاية العام السعر المخفض صندوق التخزين وأبعاده 23×30×42 سم 75 جنيه مصري.

السعر المخفض صندوق التخزين وأبعاده 23×30×42 سم 75 جنيه مصري. تخفيض على دولاب الملابس عالي الجودة بأبعاد 149×51×74 سم، بسعر 399 جنية مصري.

وحده أرفف خاصة ماركة فكسين بابعاد 40×23×36 سم بسعر 149 جنية مصري.

غطاء لحاف بالإضافة إلى مخدة أبعادها 150×200// 80×50 سم، يأتيكم بسعر 149 جنية مصري.

سعر رائع مخفض تستطيع شراء كنبة بمقعدين للعديد من الألوان تأتيكم بسعر تخفيض 11.495 جنيه مصري.

خزانة عالية خاصة بتغيير الملابس تأتيكم بابعاد 192×32×40 سم وسعرها 3.995 جنية مصري.

كنبة خاصة بثلاث مقاعد تأتيكم بعرض غير مسبوق وسعرها 18.395 جنيه مصري.

بوف دائري حجمه 71 سم يأتيكم بسعر 2.495 جنيه مصري. عروض ايكيا السعودية علي الأثاث عروض ايكيا للأثاث مكتب زاوية خاصة يمكن العمل على الجلوس عليها او تستطيع ان تقوم بالوقوف يمكنك شرائها في العرض بسعر 10.995 جنيه مصري.

مكتب زاوية خاصة يمكن العمل على الجلوس عليها او تستطيع ان تقوم بالوقوف يمكنك شرائها في العرض بسعر 10.995 جنيه مصري. وحدة رفوف متعددة ماركة برور تأتيكم بابعاد 190×55×85 جنية مصري، يأتيكم هذا بسعر 3.700 جنيه مصري.

وحدة تخزين خاصة أفقية يمكنك العمل على تعليقها وبها باب غلق زجاجي شفاف بأبعاد 35×25×365 سم، سعرها 890 جنية مصري.

رف علوي أعلى الشاشة من بيسا تستطيع القيام بالحصول عليها بأبعاد 40×120 سم ويمكنك شرائها بسعر 500 جنية مصري.

تشكيلة كبيرة من الخزائن يمكنك شرائها من ايكيا بأبعاد 94×44×99 سم بسعر 2.045 كما انكم يمكنكم اختيار أكثر من لون.

تشكيله خاصة بتعليق الحائط تعتبر من أكثر الخزائن العملية لأنه لا تأخذ سعة كبيرة في الحائط، ويأتيكم بسعر 795 جنية مصري.

مسند مساعد للقدم بشكل رائع ويمكنك أخذه عن طريق العرض يأتيكم هذا بسعر 695 جنية مصري.

خزانة مستطيله الشكل أبعادها 120×42×65 سم سعرها يكون 2.895 جنيه مصري.

خزانة لا تأخذ مساحة كبيرة يمكنك أن تقوم بركنها على الحائط تأتيك بابعاد 105×35×70 سم، وسعره 6.380 جنيه مصري.

خزانة متعددة الأرفف والأدراج يمكنك الحصول عليها بسعر 7.180 جنيه مصري

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض ايكيا السعودية لنهاية العام مع عروض كتالوج 2021 وأقوي عروض السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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