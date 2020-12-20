عروض بنده علي السلع الغذائية ليس لة مثيل

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عمر شويل - جدة عروض بنده على المنتجات المختلفة، شركة بنده أعلنت أنها سوف تقدم لمواطني المملكة العربية السعودية عروضاً على المنتجات المختلفة، وبما أن الكثير يرغب في التعرف على هذه المنتجات فسوف نذكرها لكم الآن. عروض بنده عروض بنده على الأجبان بلغ سعر جبنة فريش جرين لاند إلى 19.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 29.75 ريال السعر شامل ضريبة المبيعات. جبن بيضاء بيكنيك نمساوية بلغ سعرها 30.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 60.25 ريال السعر شامل ضريبة المبيعات. جبن قليل الملح والدسم بلغ سعره 19.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 30.75 ريال السعر شامل ضريبة المبيعات. سعر جبنة فيتا دانماركي بلغ 10.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 16.50 ريال السعر شامل ضريبة المبيعات. جبنة إيدام فريكو هولندية بلغ سعرها 36.95 ريال سعودي السعر شامل ضريبة المبيعات. بلغ سعر الزبدة المملحة ماجرينا إلى 7.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 11.95 ريال السعر شامل ضريبة المبيعات. سعر صحور تركي مدخن قليل الدهن بيبي بلغ 56.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 73.50 ريال السعر شامل ضريبة المبيعات. تخفيضات بندة عروض بنده على المنتجات المختلفة بلغ سعر السكر الناعم إلى 9.95 ريال سعودي السعر شامل ضريبة المبيعات. الحليب المجفف كامل الدسم بلغ سعره 37.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 65.95 ريال السعر شامل ضريبة المبيعات. سعر حليب طويل الأجل بلغ 38.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 53.95 ريال السعر شامل ضريبة المبيعات. أرز مزة بسمتي الشعلان بلغ سعره 58.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 78.50 ريال السعر شامل ضريبة المبيعات. سعر دجاج ساديا بلغ 127.95 ريال السعر شامل ضريبة المبيعات. خصومات بنده خصومات بنده على المنتجات المختلفة بلغ سعر المفروم البقري البرازيلي إلى 22.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 26.95 ريال السعر شامل ضريبة المبيعات. مكعبات لحم بقري برازيلي بلغ 24.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 27.95 ريال السعر شامل ضريبة المبيعات. روستو بقري برازيلي بلغ سعره 36.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 44.95 ريال السعر شامل ضريبة المبيعات. إسكالوب بقري برازيلي بلغ سعره 42.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 44.95 ريال السعر شامل ضريبة المبيعات.

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