نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ساكو الأسبوعية خصومات تصل ل 60 % أقوى عروض السعودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة ساكو من أهم وأضخم الشركات المتخصصة في بيع العدد والأدوات داخل المملكة العربية السعودية، وتتزايد فروعها باستمرار وأحدث الفروع التي تم افتتاحها هو فرع الشركة بمدينة خميس مشيط في اليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر الحالي للعام 2020 الجاري، ولذلك تقدم شركة ساكو أقوى عروضها على جميع معروضاتها بكافة الفروع.

عروض ساكو الأسبوعية

مكبرات الصوت من جو تو من أَسواق ساكو:

خصومات ساكو الصنف جهاز مكبر للصوت من إنتاج شركة جو تو، محمول مزود بخاصية البلوتوث، اللون برتقالي، ثمن مكبر الصوت الحالي(141.50)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تخفيضات ساكو الصنف جهاز مكبر للصوت من إنتاج شركة جو تو، محمول مزود بخاصية البلوتوث، اللون أزرق داكن، ثمن مكبر الصوت الحالي(141.50)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تنويلات ساكو الصنف جهاز مكبر صوت محمول مزود بخاصية بلوتوث كليب 3، اللون أبْيض، ثمن مكبر الصوت(207)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف جهاز مكبر للصوت من إنتاج شركة جو تو، محمول مزود بخاصية البلوتوث، اللون أخَضر، ثمن مكبر الصوت الحالي(141.50)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تخفيضات ساكو الأسبوعية

مقوي الإشارة من لينكسيس في أَسواق ساكو