نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض نهاية العام 2020 من اكسترا السعودية Extra offers في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض نهاية العام 2020 من اكسترا السعودية الآن أصبحت متوفرة في المتاجر المختلفة الخاصة بفروع إكسترا في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، أيضا في اكسترا ستور الإلكتروني والذي يوفر الآن كافة العروض بتوصيل مجاني، وبعد انتهاء عروض الميجا سيل من اكسترا بمناسبة الجمعة البيضاء والتي حققت نجاح كبير وانتهت العديد منها في وقت مبكر قامت الآن فروع اكسترا بتقديم عروض نهاية العام والتي تستمر طوال شهر ديسمبر 2020 بتخفيضات كبرى وأيضا إمكانية التقسيط على عدة أشهر وهدايا مميزة مقدمة مع العديد من عروض هذا العام والتي تتضمن العديد من الأجهزة الكهربائية المنزلية والإلكترونية أيضا.

عروض نهاية العام 2020 اكسترا السعودية

يقدم لنا اكسترا الآن عروض ضخمة ومتنوعة على شاشات التلفاز وغسالات الملابس وغسالات الأطباق والمكيفات المختلفة، أيضا هناك عروض ضخمة مقدمة من اكسترا خلال عروض نهاية العام على اجهزة تحضير الطعام المنزلية وأجهزة الكمبيوتر ومواقد الغاز ومحضر القهوة والقليات الكهربائية أيضا، العديد من العروض المميزة التي لاتزال متوفرة في متاجر اكسترا بكافة الفروع والتي يمكن طلبها في الحال.

شاشة كلاس برو 75 بوصة فائق الوضوح أندرويد بسعر 3699 ريال سعودي

شاشة تلفاز جي في سي 65 بوصة سمارت فائق الوضوح بسعر 2949 ريال سعودي

العرض الأكثر مبيعا جري مكيف جداري 17800 وحدة حار وبارد مزود بواي فاي بسعر 2249 ريال سعودي

الزاملMIZ26EHIAY3 SEEC AC مكيف 24000 وحدة، بارد وحار بسعر 3825 ريال سعودي بعد استرجاع 200 ريال نقدا

جنرال الكتريك مكيف شباك 18500 وحدة، بارد فقط بسعر 1599 ريال سعودي

مكيف ال جي 18000 وحدة بارد فقط بسعر 3099 ريال سعودي

ثلاجه سامسونج 17.6 قدم 500 لتر تبريد ثنائي بلون أبيض بسعر 2999 ريال سعودي

دابو ثلاجة باب بجانب باب بلون أبيض سعة 23.3 قدم بسعر 4499 ريال سعودي

كلاس برو غسالة تعبئة أمامية بلون أبيض سعة 6كيلو 8برامج مختلفة بسعر 1099 ريال سعودي

كلاس برو غسالة تعبئة علوية سعة 7 كيلو بلون أبيض بسعر 999 ريال سعودي

كاندي غساله حوضين سعة 13 كيلو بلون أبيض في رمادي بسعر 1299 ريال سعودي

جنرال إلكتريك موقد كهربائي 30 بوصة 4عيون ، 1 عين تسخين بلون أبيض بسعر 4599 ريال سعودي

الكثير من العروض الكبري التي يقدمها اكسترا عروض نهاية العام والتي بدأت بالفعل في متجر اكسترا الإلكتروني ومستمره حتى نهاية عام 2020 ، ويمكنكم الإطلاع على كافة عروض اكسترا نهاية العام من خلال الموقع الإلكتروني والطلب أيضا بشحن وتوصيل مجاني مع وجود العديد من الههدايا على المنتجات المختلفة المقدمة الآن في عروض نهاية العام بالسعودية.