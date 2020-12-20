نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اسواق المزرعة جدة 16ديسمبر حتى 22 ديسمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشمل عروض أسواق المزرعة هذا الأسبوع خصومات هائلة على جميع منتجاتها والتي تحتوي على جميع أنواع ألعاب الأطفال مثل دمية دب رمادي مع شريط أحمر، ودمية كلب، وكرة قدم ألوان متنوعة، ودمية دب زهري، ودمية دب أرنب، وكرة سلة، ويتوفر أيضا جميع أنواع المنظفات مثل داك منظف زجاج، وكلوروكس توتال منظف، وكلوروكس مطهر ومنظف، وداك مطهر أرضيات، وبريل سائل تنظيف الصحون، وفيري سائل تنظيف الصحون، ولوكس سائل تنظيف الصحون، وديتول منظف بخاخ، وفانيش سائل، وجف منظف بخاخ، وغير ذلك من المنتجات الأخرى.

عروض اسواق المزرعة جدة

تحتوي عروض أسواق المزرعة جدة أقوى الخصومات والتخفيضات على جميع منتجاتها والتي تتكون من جميع الأدوات المنزلية مثل مجموعة أواني غير لاصقه مع أدوات الطهي إيطالي، ومجموعة أدوات للمائدة، ومغلاة إيطالية غير لاصقة، ومجموعة فنجاين سيراميك للقهوة، وصحن سيراميك للتقديم الكيك مربع، وكابزر صينية لصنع البيتزا، وحافظة طعام هندية بلاستيك، وميزان إلكتروني للمطبخ، وصينية خشب، ولوح تقطيع خشبي، ومدق خشب للثوم متنوع، ومجموعة حافظات طعام 4 قطع متنوعة، ومجموعة برطمانات زجاجية لحفظ الأغذية والبهارات.

موارد مياة للشرب 10.95 ريال.

اومو مسحوق غسيل ببغسالات اتوماتيك 14.95 ريال.

نسكافيه 28.95 ريال.

ملفوف اخضر 1.95 ريال.

بطاطا حلوه مصرية 2.95 ريال.

فلفل اخضر 4.95 ريال.

افندي باكستاني 4.95 ريال.

كيوي 7.95 ريال.

تفاح اخضر 5.95 ريال.

تفاح احمر 5.95 ريال.

مفروم غنم 34.95 ريال.

لحم غنم طازج 54.95 ريال.

اوصال لحم بقر 27.95 ريال.

لحم مفروم بقر 22.95 ريال.

كباب لحم 29.95 ريال.

دجاج متبل للشوي 14.95 ريال.

امريكانا جبنه شيدر 14.95 ريال.

زيتون سوري اخضر محشي 14.95 ريال.

زيتون عين الجمل 16.95 ريال.

مخلل مصري 9.95 ريال.

المزرعة كروسان 5.50 ريال.

المزرعه خبر الصاموني بالسمسم 2.50 ريال.

كب كيك ساده 6.95 ريال.

فطيرة سبانخ بالجين 6.95 ريال.

فلسطيني ستراب وافل 7.95 ريال.

فلسطيني ميني وافل 9.95 ريال.

الباشا زعتر بلدي 14.50 ريال.

الباشا زعتر الضفه 18.95 ريال.

لامارا قهوة زورا 25.95 ريال.