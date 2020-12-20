نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ايكيا السعودية 2020 بأسعار خيالية في خصومات نهاية العام تصل إلي 70% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ايكيا السعودية 2020 تساعدك في الحصول على المنتجات الخاصة بمنزلك، بأفضل الأسعار وأهم المنتجات التي قد تخطر على بالك داخل منزلك، لذلك نحن هنا اليوم لنتعرف على الأسعار المخفضة التي قامت جميع أفرع ايكيا والعروض المقدمة من ايكيا بوضعها لنتمتع بها في نهاية العام. عروض ايكيا السعودية 2020 في خصومات نهاية العام عروض ايكيا للأثاث تستطيع القيام بشراء صندوق كبير خاص بالخزين بأبعاد 23×30×42 سنتيمتر وسعرها بعد التخفيضات 75 جنيه مصري.

تستطيع القيام بشراء صندوق كبير خاص بالخزين بأبعاد 23×30×42 سنتيمتر وسعرها بعد التخفيضات 75 جنيه مصري. وحدة الأرفف الملائمة مع أي ديكور خاص بمنزلك تستطيع أخذها بلونين الأبيض والأسود تأتيك بسعر 149 جنيه مصري وأبعادها 40×23×36 سنتيمتر.

سعر الدولاب العملي مصنوع من القماش أبعاده 149×51×74 سنتيمتر تأتيك بونين الأبيض والرصاصي مع سعر 399 جنيه مصري.

سعر خزانة مصنوعة من الخشب عالي الجودة مرتفعة يمكنك استخدامها في التخزين وأبعادها 192×32×40 سنتيمتر وستحصل عليها بسعر 3.955 جنيه مصري ويمكنك أن تحصل عليها بلون البني الخشبي وبلون الأبيض.

سعر كنبة بمقعدين ويمكنك أن تحصل عليها بالعديد من الأشكال والألوان تأتيك من STOCKSUND بسعر 11.495 جنيه مصري. عروض ايكيا السعودية علي الأثاث عروض ايكيا لنهاية العام سعر غطاء لحاف معه وسادة صناعة عالية الجودة وتأتيك أبعاد اللحاف 150×200 أما الوسادة 50×80 سنتيمتر ستحصل عليها بسعر 149 جنيه مصري.

سعر غطاء لحاف معه وسادة صناعة عالية الجودة وتأتيك أبعاد اللحاف 150×200 أما الوسادة 50×80 سنتيمتر ستحصل عليها بسعر 149 جنيه مصري. سعر البوف الدائري عالي الجودى تأتيك بأبعاد 71 سنتيمتر ويمكنك الحصول عليها بسعر 2.495 جنيه مصري.

سعر الكنبة حوالي ثلاث مقاعد وستحصل عليها بخصم هائل بسعر 18.395 جنيه مصري.

سعر مكتب زاوية خاصة وتأتيك بسعر منخفض جديد ويعتبر مادة مكتب زاوية يمكنك أن تقوم بالجلوس أو أن تقوم باستخدامها على الوقوف، ويمكنك شرائها بعد التخفيض 10.995 جنيه مصري.

وحدة تخزين خاصة يمكنك العمل على تعليقها، بها باب زجاجي نقس وأبعادها 35×25×35 سنتيمتر تستطيع شراء هذه الوحدة الرائعة 890 جنيه مصري.

وحدة الرفوف شديدة العملية من برور تأتيك بخمس أربفف مع أبعاد 190×55×85 سنتيمتر ويمكنك شرائها باللون الأسود الجذاب وتأتيكم بسعر 3.700 جنيه مصري.

سعر وحدة خزائن مكونة من ثلاث خزائن تأتي بأبعاد 94×30×46 سنتيمتر ويوجد لونين مختلفين تستطيع أن تقوم باختيارهم حسب الديكور الخاص بك، ويمكنك شرائها 1.020 جنيه مصري.

سعر خزانة انسيابية تأتيك بسعر 2.045 جنيه مصري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض ايكيا السعودية 2020 بأسعار خيالية في خصومات نهاية العام تصل إلي 70% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.